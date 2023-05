Energetika a fotovoltaické elektrárny, to je téma spojené s aktuální dobou. V současné době je to odvětví s jedním z největších růstů a pro běžného člověka je velmi obtížné se v tom orientovat. Přináší pozitiva, ale také rizika. I o tom v rozhovoru mluví jednatel společnosti Metalo solar s.r.o. Zdeněk Chmelík.

Foto: Metalo solar s.r.o.

Jste jednatelem společnosti Metalo Solar s.r.o., můžete nám krátce říci, čím se zabýváte?

Společnost Metalo s.r.o. funguje na trhu již takřka 30 let, jsme technologickou firmou, která se zabývá jak konstrukcemi, tak moderními technologiemi, kamerami, automatickými vjezdy a jednou součástí toho celku je i Metalo Solar s.r.o., která se zabývá čistě jen fotovoltaickou energií. Nabízíme jak instalace FVE pro rodinné domy a firmy, ale také nabíjecí stanice, systémy úspory energie iVOLT, solární mobiliář, solární přístřešky a nově i malé elektrovozy. V průmyslových aplikacích působíme po celé republice, naše sídlo máme ale v Liberci, a tak se zaměřujeme nejvíc na severní Čechy.

Zdroj: Metalo solar s.r.o.

Jaký vliv má tato doba na vaši společnost a fotovoltaiku?

Pro nás je to samozřejmě velká výzva, protože počet objednávek po energetické krizi v minulém roce velmi narostl. Lidé se snaží najít vlastní řešení situace. Soběstačnost, nebo alespoň snížení nákladů na chod domácností, nebo firem je poslední dobou hlavním tématem. Cesta ale není nikdy tak jednoduchá, protože trh je obrovský a rizika s tím spojená pochopitelně také. Nejen ve výběru dodavatele, ale i nastavení celého systému tak, aby byl efektivní. Může se stát, že čekáme na dodávky komponentů nebo dojde k jeho zdražování od dodavatelů. Ani kvalifikovaných pracovníků není nikdy dost. To jsou jednoduše problémy, se kterými si musíme umět poradit.

Zdroj: Metalo solar s.r.o.

Předpokládám, že pozitiva stále převažují?

Samozřejmě, za dobu existence společnosti, tedy za bez mála 30 let, jsme již řešili různé krize a každá z nich byla výzvou a příležitostí. To, že máme stále dost zakázek, ukazuje, že lidé přemýšlí o vlastní soběstačnosti a chtějí najít cestu jak šetřit. Společnost Metalo Solar teď funguje samostatně, má vyhrazené vlastní týmy lidí, jak obchodníků tak techniků. Snažíme se o oslovení těch, kteří svou vlastní energetiku myslí vážně a samozřejmě jim nabízíme maximální servis a podporu.

Tady se snad jen sluší připomenout, že zákazník dnes musí velmi pečlivě vybírat a neměl by hledět jenom na cenu, ale především na historii firmy nebo alespoň na její schopnost plnit závazky.

Kdy je nejlepší začít řešit fotovoltaiku? Jak je to náročné na čas?

V dnešní době je čekací doba na finální realizaci někde mezi 3 – 4 měsíci. Jsme schopní komplexně vyřešit dodávky zákazníkovi na klíč od povolovací administrativy až po získání dotace po realizaci. V současné době jsou na trhu firmy, které nabízejí dodání za měsíc, za dva, ale lidé by měli vědět, že to není reálné a splnitelné, protože jen administrativa a její termíny přesahují deklarované sliby.

Jsem přesvědčen o tom, že fotovoltaika je jedním z pilířů energetického mixu a na její pořízení nebude pozdě nikdy.

Je pravdou, že v současné době lze čerpat dotace na její pořízení z programu Nová zelená úsporám a pravděpodobně bude možné vlastní výrobu sdílet v rámci komunity od roku 2024, což dělá fotovoltaiku velmi atraktivní, ale s ohledem na ceny energie a hlavně její distribuce bude její pořízení dávat nakonec smysl i bez dotací.

Zdroj: Metalo solar s.r.o.

Co byste vzkázal všem lidem, kteří o fotovoltaické energii uvažují?

Především si musí sami uvědomit, jestli je to cesta, po které chtějí jít a jak do budoucna snížit své náklady na energie. Je jasné, že fotovoltaické technologie jdou technologicky razantně dopředu a dnes je návratnost zhruba šest až sedm let. Dříve to byl ale dvojnásobek. To je pro naše zákazníky podstatné. Zdražení energií byl šok a dnes se to mírně srovnalo, ale rozhodně už to levnější nebude, spíše naopak, a fotovoltaická energie je velmi efektivní a výhodnou ochranou proti tomuto zdražování. Energetická soběstačnost, nebo přinejmenším snížení nákladů díky fotovoltaické energii je pochopitelně investice, ale s jistou návratností, která je ještě podpořena státní dotací a v případě použití baterie i vysokou mírou soběstačnosti.

Zdroj: Metalo solar s.r.o.