Čím dřív budeme řešit peníze na stáří, tím více můžeme vydělat.

Foto: Envato.com

Čím starší jsme, tím lépe se orientujeme ve světě investic. Potvrdila to nejnovější data Indexu investiční gramotnosti společnosti Portu. Nejlepší znalosti prokázali respondenti mezi 45 a 53 lety. Oproti loňsku index o povyrostl, ale jen o jeden procentní bod. Největší zásluhu na růstu měli lidé mezi 18 - 35 lety: rostoucí inflace a úrokové sazby zřejmě nutí mladší generaci aktivněji řešit osobní finance (nájmy, hypotéky, měsíční rozpočet apod.).

A je to třeba. Spoření na důchod je v dnešní době zásadní. Jakmile přestaneme chodit do práce, budeme potřebovat poměrně tučnou finanční rezervu, ze které budeme postupem času ukrajovat. Nejlepším způsobem, jak být ve stáří zajištěn, je spořit a investovat co nejvíce, dokud ještě pracujete.

„Neutratím všechno, co vydělám, ale problém je ten, že si za ušetřené peníze později nepořídím to, co bych si mohl koupit teď. A to je škoda, protože právě ve stáří si budu chtít své peníze pořádně užít,“ vypráví Pavel, který investuje s Portu.

Ptáte se, kdy je tedy nejlepší čas začít? Teď. Hned, doporučuje Pavel. „Na investování je vhodná doba vždy. Pokud nechcete, aby našetřené peníze ztrácely na hodnotě, je potřeba jim trochu pomoct.“

Češi odchází do důchodu kolem 63 let, dnešní dvacátníci a třicátníci by ale měli do důchodu chodit ještě o několik let později. Pokud je důchod hodně daleko, dávejte si stranou alespoň nižší částky, klidně jen tisícovku. S postupem by to ale mělo být více a pravidelně.

Pokud vás důchod čeká za 25 let (tedy je vám kolem čtyřicítky), při využití Portu Portfolia 10 je třeba měsíčně investovat 5 500 Kč. Pokud byste začali investovat už v 35, stačilo by měsíčně odkládat 3 500 Kč. Takto budete mít před důchodem kolem 6 miliónů. Zkuste si to sami v kalkulačce na Portu.cz.

Ať už se rozhodnete pro pasivní investování přes robo-advisory platformy, podílové fondy, důchodové pojištění či jinou formu zabezpečení do budoucna, snažte se o to, aby vám vaše peníze vydělávaly více, než je inflace, nebo z ní alespoň z většiny ukrajovaly. Čím více si našetříte, tím bezstarostnější důchod vás čeká.

Chcete si změřit své investiční IQ? Jděte na www.rozumiminvesticim.cz a poměřte své znalosti s výsledky za celé Česko.