Moravskoslezský kraj vyhlašuje už 5. výzvu kotlíkových dotací. O peníze na výměnu starého kotle si mohou požádat nízkopříjmové domácnosti. Kraj má od státu přiděleno zhruba 220 milionů korun, které by měly postačit na asi 1300 výměn kotlů.

Foto: Moravskoslezský kraj

„Výměny starých kotlů považuji za velmi důležitý krok v naší snaze zlepšit v kraji životní prostředí. Velké podniky už dávno nejsou největšími znečišťovateli, nejvíce škodlivin jde do vzduchu z komínů domků a chat, které ještě používají staré uhelné kotle. Ekologičtější zdroj tepla je navíc také úspornější, což by mohlo být pro domkaře další motivací pro výměnu. A dovolím si připomenout důležitý fakt, od září příštího roku bude používání starých kotlů 1. a 2 třídy zakázáno a pokutováno, když v nich budou lidé nadále topit, může je to stát i padesát tisíc korun. Proto výměny rozhodně doporučuji, ministerstvo má na ně v Operačním programu Životní prostředí z evropských zdrojů dostatek financí, chce to jen ověřit si pár informací a vyplnit žádost,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška a připomněl, že v prvních třech kolech kotlíkových dotací bylo v regionu vyměněno 21 tisíc kotlů za 2,7 miliardy korun. Před rokem byla spuštěna 4. výzva, kdy ze zhruba tří tisícovek žádostí už je polovina realizovaná.

Páté kolo kotlíkových dotací je určeno pro nízkopříjmové domácnosti. „O dotaci si mohou požádat domácnosti seniorů, invalidní důchodci 3. stupně nebo rodiny, které pobírají příspěvek na bydlení. Kotel 1. nebo 2. emisní třídy mohou vyměnit v rodinných nebo i bytových domech, ale také v trvale obývaných rekreačních chatách. Nový zdroj budou moci získat velmi výhodně, taky je možné zažádat si o zálohu, na nový kotel nebo čerpadlo mohou úspěšní žadatelé předem dostat až 60 procent z přidělené dotace,“ řekla náměstkyně moravskoslezského hejtmana pro regionální rozvoj Šárka Šimoňáková s tím, že pokud si lidé něčím nebudou jistí, mohou se poradit mailem nebo telefonicky na krajské Kotlíkové lince.

KOTLÍKOVÁ LINKA:

· telefon 595 622 355

· e-mail kotliky@msk.cz

· v kanceláři A106 v budově krajského úřadu

Zdroj: Moravskoslezský kraj

„Potřebu neustále pracovat na zlepšování kvality ovzduší vnímá Moravskoslezský kraj jako jednu z hlavních priorit, proto bude i v této výzvě úspěšným žadatelům na ekologický zdroj tepla přispívat. Každý příjemce dotace obdrží z krajské kasy navíc dalších 7 a půl tisíce korun a jsem ráda, že se k nám přidaly i obce. V našem kraji na výměny kotlů přispěje celkem 98 měst a obcí, svým občanům přidají od 2 do 20 tisíc korun. Věřím, že se lidé budou do 5. kola kotlíkových dotací hlásit, mají příležitost získat nové topidlo skoro zadarmo,“ řekla radní Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš. Dodala, že domácnosti, které nesplňují podmínky této páté výzvy, mohou příspěvek na ekologický kotel získat prostřednictvím programu Nová zelená úsporám. Nová výzva bude spuštěna letos v září a bude rozšířena o výměnu starých plynových kotlů.

Lidé budou moci staré nevyhovující kotle 1. a 2. emisní třídy vyměnit za tepelné čerpadlo, na které mohou získat až 180 tisíc korun, nebo za kotel na biomasu s podporou 130 tisíc korun. Podmínky dotačního programu a elektronická žádost jsou zveřejněny na webové stránce Lokální topeniště a na elektronické úřední desce krajského úřadu.