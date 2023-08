Jazykové studio rozmluv se slaví rok. Dětská výuka bude pokračovat i v září. Zájem o jazyky je i mezi dospělými.

na lekcích pro dospělé není nuda | Foto: archiv autora

Člověk by si řekl, že o letních prázdninách se prostě nikdo učit nechce, ale opak je pravdou - minimálně na Klatovsku. „Mile nás překvapilo, že tu na svůj seberozvoj lidé myslí i v červenci a srpnu. Studentů máme mnohem víc, než jsme čekali,“ sděluje nadšeně asistentka ředitelky jazykového studia rozmluv se Lucie Kodlová. Celé léto probíhá v Klatovech pod vedením studia zábavná skupinová výuka pro malé i velké. Dospělí v hojném počtu docházejí na kurzy španělštiny, italštiny, angličtiny i němčiny a děti zase na hravé jazykové příměšťáky zaměřené na základy čínštiny a angličtiny. Zejména kurzů angličtiny a němčiny je teď v létě vypsáno několik a na termíny v druhé polovině srpna je ještě pár míst volných. Studio má nově v nabídce kurzů i francouzštinu. Pokud jste to zrovna vy, kdo potřebujete jazyk procvičit, posunout se v něm, nebo třeba začít úplně od základů, nenechte si tuhle příležitost ujít a podívejte se na nabídku lekcí tady: www.rozmluv.se

zábavný jazykový příměšťák zaměřený na čínštinu a angličtinuZdroj: archiv autora

Co se dětské výuky týče, ta v jazykovém studiu rozmluv se létem nekončí, ba naopak. V polovině září se totiž začnou v jejich druhé učebně u náměstí rozmlouvat děti od 5 do 15 let ve velkém. Ředitelka jazykového studia rozmluv se k tomu dodává: „Přihláškový formulář na dětské kurzy máme na webových stránkách a zájemci se nám hlásí už od konce července. Naše lektorky rozmluví děti nejen anglicky nebo německy, ale i španělsky, francouzsky, nebo třeba čínsky. Nově máme v lektorském týmu i lektorky italštiny a indonéštiny - indonésky se mluví např. na Bali. A ačkoliv skupinový kurz těchto dvou jazyků pro děti sami od sebe letos nechystáme, bude-li ze strany dětí a rodičů větší zájem, rádi jej otevřeme.“ Dětské kurzy se budou konat v tom samém prostoru, kde teď v létě probíhá jazykový příměšťák, tj. u Bílé věže hned vedle obchodu s dětskou obuví (Křížová 162). Přihlášky i veškeré potřebné informace k těmto dětským kurzům najdete zde: www.linktr.ee/rozmluv.se

Lektorky z rozmluv se rády komunikují se svými sledujícími na sociálních sítích, zejména na jejich firemním Instagramu, kde je najdete pod jménem @rozmluv.se. Všech svých followerů i studujících si nesmírně cení, a proto pro ně přichystaly veřejnou oslavu prvního roku existence. Proběhne ve čtvrtek 31. srpna od 19.00 hod. v bistru Zrno (Pavlíkova 7). Přijdete se také podívat? Těšíme se, že se tam potkáme.