První fáze projektu participativního rozpočtu Rozhodněte sami skončila 15. září. Přesně v pravé poledne byla uzavřena možnost zasílání návrhů na vylepšení života v centrálním plzeňském obvodu. Občané Trojky do ní poslali celkem 165 zajímavých nápadů. Nyní se vyhodnocují ty realizovatelné. 16. října budou představené veřejnosti.

„Počet návrhů mě velmi mile potěšil, jsem rád, že se zapojilo tolik občanů, kterým není kvalita života v našem obvodu lhostejná a že na jeho zlepšování můžeme spolupracovat. Mnoho námětů je velmi zajímavých a podnětných,“ uvádí starosta MO Plzeň 3 David Procházka.

„Nejvíc nápadů evidujeme na Borech a středu města, kde jich občané nahlásili cca 50, následně na Skvrňanech, tam jsme jich zaznamenali zhruba 30 a v těsném závěsu je Výsluní, Radobyčice a Valcha. Naopak nejméně námětů, přišlo od obyvatel Nové Hospody,“ informuje místostarosta MO Plzeň 3 Ondřej Ženíšek. Zcela přesná čísla nelze uvést, spousta návrhů nebyla místně určená a týkala se více částí najednou.

Třetí městský obvod nechal své obyvatele rozhodovat o veřejných financích letos poprvé. A hned na startu nešetřil a akci pojal velkolepě. Na projekt vyčlenil ze svého rozpočtu šest milionů korun, které po jednom milionu rozdělí do šesti místních částí obvodu.

„Lidé si nejčastěji přáli nejrůznější venkovní hřiště, ale za zmínku určitě stojí nápad na zkrášlení okružních křižovatek v obvodu pro zlepšení orientace, vytvoření zahrady kouzelných laviček, či vánoční osvětlení stromů, zřízení discgolfového hřiště, komunitních zahrad, míst pro grilování nebo dokonce komunitní moštárny,“ jmenuje některé z námětů 1. místostarosta centrálního obvodu Pavel Šrámek.

Vedení obvodu velmi zaujal také nápad na vytvoření, tzv. „chodníkovek“, tedy chodníkových her, což jsou namalované hry typu skákací panák, kličkovaná a podobně. „Líbí se mi také návrh, který prosazuje umístit ve vybraných lokalitách trvalé umístění židlí, stolků a lehátek ve veřejném prostoru. Evidujeme i žádost na vytvoření památníku obětem holocaustu v blízkosti Meditační zahrady. Lidé také žádají místa pro ochlazení v parných dnech, například fontánky, ve kterých si budou moci hrát děti nebo mlhoviště,“ pokračuje místostarosta Trojky Ladislav Nový.

Všechny návrhy nyní projdou důkladným posouzením, zda je vůbec možné je realizovat. To znamená, zda se vejdou do jednoho milionu korun nebo zda se vůbec nachází na městském pozemku, nejsou v rozporu s jinými plány obvodu či města atd.

Už nyní je například jisté, že v rámci participativního rozpočtu nedokážeme vybudovat vodovod. A do jednoho milionu se nevejde ani několikrát zmiňovaný pumptrack. Vedení obvodu ale přesto uvažuje, zda tento stále oblíbenější typ sportoviště i tak nevybudovat. Obyvatelé pak budou moci na stránkách hlasovat o lokalitě jeho umístění. „Naplňuje se tak očekávání, že z projektu nevzejdou pouze vítězné návrhy, ale také tipy na další možné investice, které si občané skutečně přejí a které je možné realizovat v budoucnu,“ dodává Ondřej Ženíšek.

Jednotlivé návrhy budou vyhodnocené posuzující komisí do 15. října. Den poté je vedení obvodu prozradí veřejnosti a na stránkách www.rozhodnetesami.cz se spustí hlasování. To potrvá do 1. prosince. Před Vánoci pak vítězné projekty představí jako dárky všem občanům Trojky.