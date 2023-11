Stovky pohlednic, přání a dárečků, kulturní vystoupení, na sedm set upletených ponožek a pravidelné návštěvy v domovech seniorů.

Foto: Spolek Počteníčko

Zdroj: Spolek PočteníčkoTaková je bilance dobrovolnického a mezigeneračního projektu Hodinový vnuk - Mezičasy, který v Moravskoslezském kraji připravuje Spolek Počteníčko. Hodinoví vnuci jsou dobrovolníci, kteří ve svém volném čase navštěvují babičky a dědečky v domovech seniorů a zpříjemňují jim pobyt povídáním, vycházkou, čtením, společenskými hrami. „ Letos jsme získali čtyřicet dobrovolníků. Tradičně jde o studenty z Matičního gymnázia v Ostravě a z Gymnázia F. Živného v Bohumíně. Zapojili se také studenti Střední školy Bohumín, Bezpečnostně právní akademie Ostrava a opět členky bohumínského Seniorklubu,“ upřesňuje předseda Spolku Počteníčko Ivan Sekanina.

Hodinoví vnuci navštěvují tři domovy seniorů v Bohumíně, Domov U kaple v Dětmarovicích, Domov Slunečnice v Ostravě – Porubě, a nově také Domov pod Vinnou horou v Hlučíně… Projekt funguje díky podpoře Moravskoslezského kraje.

Zdroj: Spolek PočteníčkoNa Hodinové vnuky navazují Mezičasy. Klienti v domovech seniorů tak dostávají od dobrovolníků pravidelně dopisy, pohlednice, omalovánky, obrázky, kvízy, fotoseriály nebo třeba křížovky pro radost, potěšení i trénování paměti. Součástí projektu je i Klub ponožka nebo také Hrníček pro Tebe, který právě končí. Skvěle si vedou ve věnování hrníčků na čaj a kávu zejména zaměstnanci havířovského Magistrátu, Městského úřadu v Bohumíně nebo Úřadu práce Karviná.

Do Mezičasů se zapojují všechny věkové kategorie. Například studenti Gymnázia Bohumín, žáci ostravské Primaškoly i vysokoškoláci z Ostravy. Ponožky pro klienty v domovech i pro děti v nemocnicích pravidelně pletou senioři z Bohumína, Havířova, Aktivní senioři Bruntálu, senioři z Frýdku-Místku, zástupci organizace Seniorů České republiky z Ostravy - Poruby, Klub žen Kunčice, KS Straník z Nového Jičína. Stále více se přidávají i jednotliví dobrovolníci a kluby, aktuálně například z Ostravy – Michálkovic, nebo z Domova seniorů v Odrách či z Domova Kamenec v Ostravě.

Zdroj: Spolek Počteníčko„Osamělých a opuštěných lidí je v domovech pořád hodně. Někteří už třeba nikoho nemají a Mezičasy jsou pro ně povzbuzení a radost. Lidé vědí, že nejsou sami, že jsme na ně nezapomněli,“ říká Irena Sekaninová místopředsedkyně Spolku Počteníčko a dodává: „Důležitý pro úspěch projektu je personál v domovech -aktivizační a sociální pracovníci. Patří jim velké poděkování. Oni předávají klientům dopisy, pohledy, kvízy, křížovky a omalovánky. Bez jejich pomoci by Mezičasy zkrátka nebyly. Bez nich, bez podpory kraje a bez našich skvělých dobrovolníků a spolupracovníků. Nově máme vlastně i spolupracovníky v Domově Sluníčko v Ostravě. Několik babiček nám v tvůrčí dílně ušilo 25 textilních kočiček pro zdravotně postižené děti v domově LILA v Otnicích na jižní Moravě. To nás moc potěšilo. Prioritně se však samozřejmě zaměřujeme na náš kraj. Do projektu Hodinový vnuk – Mezičasy, se zapojilo už osmnáct domovů napříč všemi okresy.“

Patronkou projektu Hodinový vnuk- Mezičasy je herečka Kamila Janovičová.

Do dobrovolnických aktivit Spolku Počteníčko se mohou připojit i další zájemci. Podrobnosti najdou na webových stránkách www.spolekpoctenicko.cz.

Zdroj: Spolek Počteníčko