ČAS JAKO NEJCENNĚJŠÍ KOMODITA - Onkologické diagnózy s sebou přinášejí nejen obavu o budoucnost, ale často mohou být doslova závodem s časem.

Foto: Proton Therapy Center Czech s.r.o.

Včasná diagnóza významným způsobem dokáže ovlivnit prognózu i celkové vyhlídky zdravotního stavu do budoucna. To, že čas je komoditou prioritního významu, potvrzuje také doc. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D., primář pražského Protonového centra (PTC): „Zejména u rychle rostoucích maligních nádorových onemocnění platí dvojnásob, že čas je při léčbě faktorem obrovského významu. Například u nádorů prsu, plic a hematologických nádorů mohou být následky opožděné léčby obzvláště dramatické“. Protonové centrum se proto snaží pacientům poskytovat zpětnou vazbu ohledně vhodnosti jejich diagnózy pro léčbu protonovým paprskem do 48 hodin, aby případné další kroky mohly být zahájeny co nejdříve.

Ačkoli si každý z pacientů, kteří do Protonového centra přicházejí, musel vyslechnout diagnózu s obávaným slovem rakovina, při každé návštěvě se je celý personál snaží podpořit, aby si léčbu tohoto onemocnění nutně nemuseli spojovat pouze s obavami. Tento ambiciózní cíl Protonovému centru umožňuje naplňovat především integrace nejmodernějších technologií v oblasti radioterapie, jako je léčba tužkovým svazkem protonového paprsku, ale také empatie a lidský přístup ke každému pacientovi.

V Protonovém centru se již léčilo téměř 10 000 pacientů ze 60 zemí světa. Odlišný pohled, který Protonové centrum do léčby rakoviny vnáší, inspiroval také řadu zahraničních zařízení zaměřených na protonovou radioterapii, a některé z léčebných postupů vyvinutých v Česku jsou přebírány zahraničními protonovými centry. Protonové centrum přijímá pacienty bez doporučení ošetřujícího lékaře, a léčba je navíc plně hrazena ze zdravotního pojištění.

Doc. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.Zdroj: Proton Therapy Center Czech s.r.o.

NADSTANDARDNÍ PÉČE

Podle Veroniky Galuškové, ředitelky Klientského servisu Protonového centra (PTC), může být léčba tak komplexního onemocnění, jaké představují nádorové diagnózy, nesmírně náročná na psychiku – každý pacient se se svou nemocí vyrovnává po svém. „Přestože v PTC používáme prvotřídní technologie nebo inovované léčebné postupy, velmi dobře si uvědomujeme, že k maximálním šancím na uzdravení přispívá také individuální podpora a empatie. Kromě moderních diagnostických přístrojů a protonového paprsku při léčbě pomáhá také lidský přístup a velká dávka trpělivosti a pokory.“

V principu jde o to, aby si každý pacient v PTC připadal bezpečně a pociťoval zájem personálu. Na dodržování tohoto standardu dohlíží právě oddělení Klientského servisu, které již od první návštěvy každému pacientovi přidělí osobního koordinátora léčby. Ten je s pacientem v kontaktu ještě před vstupní konzultací s lékařem, seznamuje ho se vším potřebným a odpovídá na dotazy. Koordinátor v případě zájmu může pacienta na vstupní konzultaci i doprovodit.

Podle Kateřiny Krejbichové, která v PTC zodpovídá za kvalitu poskytovaných služeb, je dostatečná míra informovanosti klíčová, takže každý z pacientů dostane příležitost se v klidu na vše zeptat. „Osobní zkušenost s komunikací personálu zdravotnického zařízení může mít dopad nejen na následnou důvěru v poskytované zdravotní služby, ale také na celkové zvládnutí nemoci,“ říká.

PŘESNOST NA MILIMETRY I ČASOVÁ FLEXIBILITA

Za úspěšným vyléčením pacienta však nestojí pouze lékař nebo spolehlivý koordinátor léčby. Přispívají k ní také týmy fyziků, kteří spolu s lékaři připravují každému z pacientů přesný ozařovací plán. Ten respektuje závazné medicínské protokoly a současně určuje směr nebo intenzitu protonového svazku. Jednotlivé fáze léčby jsou tedy pečlivě naplánovány a se stejnou pečlivostí se potom plánují i data jednotlivých ozařovacích dní. I zde se snaží Protonové centrum pacientům vycházet vstříc a bere v úvahu jejich časové možnosti. Vzhledem k tomu, že řada pacientů za ozařováním dojíždí z různých vzdáleností, je určitá dávka flexibility nejenom vítaná, ale i nutná.

LÉČBU VŽDY HRADÍ POJIŠŤOVNY

Protonovou léčbu v současnosti plně hradí zdravotní pojišťovny, takže na ni má nárok každý občan ČR. Protonové centrum zpřístupňuje protonovou radioterapii co nejširšímu spektru onkologických pacientů a při jejím zahájení se snaží o přístup, který pacienta nezahlcuje vyřizováním nutné administrativy.

Proto PTC samo přebírá veškerou administraci spojenou se schválením léčby zdravotní pojišťovnou za pacienty. Ti se tak mohou od počátku soustředit pouze na sebe a své onemocnění.

Na Klientský servis se může bezplatně obracet kdokoli ze všech částí republiky prostřednictvím speciální telefonní linky +420 222 999 000 nebo e-mailu pacient@ptc.cz.

Co přináší pacientům Klientský servis v PTC

Ing. Veronika Galušková, ředitelka Klientského servisu Protonového centra (PTC).Zdroj: Proton Therapy Center Czech s.r.o.

Co přináší pacientům Klientský servis v PTC – pohledem Veroniky Galuškové, vedoucí Klientského servisu PTC.

S pacienty, kteří si vyslechli diagnózu zhoubného onemocnění, komunikujete denně. Čím je komunikace Klientského servisu v PTC specifická?

Pacienti s onkologickým onemocněním si především v začátku mohou připadat trochu ztracení v řadě informací, které musejí vstřebat – ať už jde o porozumění své diagnóze nebo o možnosti léčby. Z našeho pohledu je důležitá především empatie a porozumění, protože každý pacient se se svou diagnózou vypořádává jinak. Je důležité, abychom poskytli veškeré informace a instrukce, seznámili pacienty se vším, co je v PTC čeká, a v neposlední řadě abychom zůstali také oporou v případech, kdy pacient projeví zájem. Stává se, že pacienty trápí bolesti, mají obavy nebo pochybnosti, a je důležité, aby věděli, že jsme v PTC pro ně, a dokázali v nás vidět někoho, na koho se mohou spolehnout – nezávisle na okolnostech své diagnózy.

Co vaše klienty na začátku léčby čeká?

Po posouzení vhodnosti pacienta pro protonovou léčbu následuje vstupní konzultace, při které je určen další léčebný postup. Speciálně vyškolený tým kolegů Klientského servisu pomáhá s řešením a koordinací administrativních záležitostí tak, aby se žádný z pacientů neocitl v průběhu své léčby bez potřebné asistence.

Jaký význam hraje individuální přístup k nemocným?

Řekla bych, že naprosto zásadní – ve chvílích, kdy jsou tělo i psychika oslabené nemocí, potřebuje každý pacient cítit opravdový zájem. S kolegy z týmu Klientského servisu pečlivě dbáme na to, aby pacienti cítili, že jsou v centru veškerého dění týkajícího se jejich léčby. A právě pochopení toho, co prožívají nebo jak se cítí, je v tomto ohledu nezbytné, abychom pacienty dokázali správně zorientovat v pro ně dosud neznámé životní situaci.

Jak se do PTC vlastně pacient může dostat?

Předem bych chtěla předeslat, že pacienti nás mohou kontaktovat kdykoli a bez doporučení lékaře – ať už praktického nebo specialisty. Nejrychlejší cestou je potom indikace pacienta k protonové léčbě na základě dlouhodobé spolupráce našich kolegů s odborníky z Komplexních onkologických center, nicméně pacienti se nám mohou ozvat i sami. Mohou zavolat na infolinku uvedenou na webu PTC, případně zaslat e-mail s dotazem na Klientský servis. Velmi dbáme na to, abychom informace o vhodnosti protonové léčby vzhledem ke konkrétní diagnóze pacientům poskytovali v rozmezí 24 až 48 hodin.

Rozhodující je dostatek informací a včasné zahájení léčby rakoviny

Protonová radioterapie pacientům zajišťuje vysokou šanci na vyléčení i na kvalitní život, a to v průběhu léčby i po ní. Principem je přesné ozáření nádoru úzkým protonovým svazkem. Tím, že je možné díky protonům velmi přesně ozářit požadovanou oblast, zůstávají ve velké míře ušetřeny okolní zdravé tkáně a orgány. Tato skutečnost je zásadní například u levostranných nádorů prsů, kde se nachází na ozáření citlivé srdce. Díky protonům mají pacienti možnost absolvovat daleko šetrnější onkologickou léčbu s minimem vedlejších účinků.

Úkolem protonové léčby však není pouze pacienta vyléčit, ale současně zajistit, aby kvalita jeho života po léčbě neutrpěla Proto například při léčbě rakoviny prostaty, která patří k nejčastěji léčeným diagnózám v PTC, se lékaři již před lety začali zaměřovat na to, aby muži po absolvování léčby zůstávali sexuálně aktivní, netrpěli impotencí, nebo aby jejich aktivity neomezovala inkontinence. A dle dosavadních výsledků se zdá, že se tohoto cíle daří díky protonům dosahovat.

Samozřejmě však platí, že čím dříve je léčba zahájena, tím se zvyšuje také pravděpodobnost jejího úspěchu. Při rozhodování o nejlepším způsobu léčby nádorových onemocnění je tedy zásadní, jaký typ informací mají pacienti v daný moment k dispozici.

Protonové centrum se aktivně o možnostech léčby snaží veřejnost informovat, stejně tak jako pravidelně vede dialogy s řadou odborníků, kteří onkologickou léčbu pacientům indikují. Pro stanovení léčebné strategie dále lékaři PTC úzce spolupracují v rámci odborných týmů s lékaři zastupujícími různé odbornosti.

V součinnosti s dalšími onkologickými centry v ČR i s Národním onkologickým centrem, jehož je Protonové centrum součástí, je takto protonová léčba zpřístupněna na úrovni komplexní celorepublikové onkologické péče.

Zdroj: Proton Therapy Center Czech s.r.o.

Při léčbě karcinomu prostaty je Protonové centrum tou nejlepší adresou pro pacienty

Pražské Protonové centrum léčí pacienty nemocné rakovinou od roku 2012. O jeho kvalitách se nejen v odborných kruzích v zahraničí i doma hovoří s velkým respektem. Proč je protonová léčba účinná a šetrná, jaký je její princip a jaké diagnózy se touto metodou mohou léčit, jsme si povídali s primářem a ředitelem zdravotního úseku Protonového centra doc. MUDr. Jiřím Kubešem, Ph.D. Ten je díky svým letitým zkušenostem přesvědčen, že protonová léčba může pomoci až třetině onkologických pacientů, kteří se u nás dnes léčí ozařováním.

Pane primáři, jak funguje protonová léčba a jaké diagnózy se dají protonovou léčbou léčit?

Díky nejnovějším technologiím a našim zkušenostem s protonovou léčbou dokážeme úspěšně léčit široké spektrum diagnóz. Jedná se o nádory prsu, hlavy a krku, dětské nádory, maligní lymfomy, nádory plic a centrální nervové soustavy, sarkomy a nádory zažívacího traktu. Od počátku provozu Protonového centra léčíme, a velmi úspěšně, také muže s karcinomem prostaty. Protonová léčba, kromě vysoké šance na vyléčení, také umožňuje, na rozdíl od jiných druhů léčby, minimalizovat vedlejší účinky léčby. Největším benefitem je to, že protonový paprsek umí zacílit konkrétní oblast a významně snížit ozáření okolních zdravých tkání a orgánů, tím se výrazně snižuje riziko vzniku nežádoucích vedlejších účinků léčby.

Jaké konkrétní výsledky máte v léčbě karcinomu prostaty?

V roce 2021 se nám podařilo v renomovaném zahraničním odborném časopise publikovat data ze studie rozsáhlého souboru pacientů, kteří v našem centru absolvovali léčbu probíhající v pěti ozařovacích dnech, kdy se na léčbu chodí ob den. Veškerá americká a japonská protonová centra používají dlouhé léčebné režimy v řádu 7 až 8 týdnů, to znamená mezi 30 až 40 ozařovacími dny. My jsme však dobu léčby dokázali zkrátit na těch zmiňovaných 5 dní, a to bez snížení účinnosti léčebného efektu. Dle výsledků můžeme říci, že dokážeme úspěšně vyléčit až 97 procent pacientů s karcinomem prostaty nízkého rizika a více než 90 procent pacientů se středně rizikovými nádory prostaty. Pacienti mají po léčbě vysokou kvalitu života a riziko impotence, které je například po chirurgické léčbě vysoké, je velmi nízké. Inkontinence, tedy únik moči, se po protonové léčbě karcinomu prostaty časného stadia téměř nevyskytuje a riziko jejího vzniku, na rozdíl od operace, je menší než jedno procento.

V čem byly závěry studie výjimečné?

Data ze studie prokázala, že procento nežádoucích účinků během protonové léčby karcinomu prostaty bylo skutečně minimální. Jak jsem říkal, v případě inkontinence pouze okolo jednoho procenta, což je nespornou výhodou protonové léčby.