Představte si, že všechna oblíbená sportoviště vměstnáte do několika hal. Fotbalové hřiště, posilovnu, zápasnickou arénu, work-outovou zónu, tančení sály, lezeckou stěnu a k tomu ještě sjezdovku. Nevěříte? Pak zamiřte od 24. do 26. listopadu na festival Life! na brněnské výstaviště.

Foto: Zadavatel

Ať už jste věční začátečníci, hobby sportovci nebo si nedokážete bez sportu představit život, určitě si přijdete na své. S výběrem vhodných aktivit i správnými technikami vám poradí profesionálové. A chybět nebudou ani olympionici.

Přijďte si zalyžovat pod střechu

Světovou premiéru bude mít na festivalu Life! unikátní projekt, který pochází z dílny české rodinné firmy. Pod názvem SKI365 aréna vyroste v pavilonu F dvousetmetrová testovací lyžařská dráha a třicetimetrová sjezdovka. Na umělém povrchu s jedinečnou technologií si můžete vyzkoušet sjezd na lyžích či snowboardu, běžky, skialp nebo biatlon. Připraveny jsou workshopy, které začátečníky povedou prvními krůčky a zkušenějším nabídnou kondiční tréninky.

Potkejte se se zápasníky MMA

OKTAGON MMA je největší česko-slovenská organizace, která pořádá turnaje bojových sportů v těch největších českých a slovenských arénách či městech. Zajímá vás zákulisí zápasů, tréninků a celkové přípravy nejlepších bojovníků? Máte jedinečnou možnost se se vším seznámit v pavilonu G1. Najdete zde nejen zápasnickou klec, ale také „tělocvičnu“, boxovací stroj nebo opičí dráhu pro ty nejmenší. A koho z bojovníků potkáte? Vlado Lengála, Radka Roušala, Matěje Kohouta, Andreje Kalašnika, Jakuba Dohnala, Matěje Kuznika, Davida Kozmu či Patrika Kincla.

Zdroj: Zadavatel

Zdroj: Youtube

Projeďte se po Masarykově okruhu

Další novinkou letošního festivalu je Automotodrom Aréna. Ta nabídne zmenšeninu Masarykova okruhu, po které projedete na kolech, koloběžkách, elektrokoloběžkách či minibicích. Pokud máte závodního ducha, vyzkoušíte si i simulátor formule 1 a prohlédnete si závodní motorku, Mercedes-Benz i safety car.

Zdroj: Zadavatel

Family Hall, běžecké závody a Fitness zóna letos i pro nejmenší

V pavilonu G1 bude vyžití pro celou rodinu. Najdete tam nafukovací překážkovou dráhu Bootcamp, florbalové, basketbalové, volejbalové a další hřiště, lezeckou stěnu nebo baseballové odpaliště. Připraveny jsou také stoly na stolní tenis a Headis, boulder, cyklistická a inline dráha.

V nabité Fitness zóně, kterou připravuje brněnský prémiový klub ZONE4YOU, si vyzkoušíte posilovací pomůcky i stroje, poradíte se s fyzioterapeuty či osobními trenéry a čeká vás i množství soutěží. Pro nejmenší je po celou dobu festivalu připravená fitness dráha, kterou si můžou proběhnout na čas.

Festival Life! je tradičně spojený s běžeckými závody a nejinak tomu bude i letos. Running zone Life! run poměří v neděli 26. listopadu síly dospělých i dětí. Připraveno je několik tratí od 100 metrů do 8 kilometrů.

Zdroj: Zadavatel

Zajezděte si na kolech, skočte si do obřího polštáře

V hale F vás čeká freestyle BMX závod s dvacetiletou historií o třicet tisíc korun. Soupeři se utkají ve VSA dvojité minirampě s funboxem uprostřed. Na Sazka pumptracku si můžete také zajezdit, kola i koloběžky budou na místě zdarma k půjčení. Ve stejném pavilonu si také vyzkoušíte HIGH JUMP, tedy skok do obřího airbagu. Nejprve si skočíte ze sedmi metrů, pak vás pustí i na desetimetrovou plošinu. A je jedno, kolik vám je.

Na své si přijdou i příznivci šplhu, které čekají závody i možnost vyšplhat se až ke stropu pavilonu V. A síly si poměří i parkouristé, a to přímo na Mistrovství České republiky.

Ve zdravém těle zdravý duch

Nový projekt HEALTHY Life!, který zastřešují odborníci z Fakultní nemocnice u svaté Anny, zase prověří váš zdravotní stav. Zjistíte svou krevní skupinu, získáte cenné rady o tom, jak se zbavit akné, a čeká vás i kontrola kožních znamének.

Ve víru tance s DANCE Life!

Těšte se na to nejlepší z české a zahraniční taneční scény – uskuteční se přes padesát workshopů v šesti studiích a zhlédnete desítky vystoupení. Čeká vás třeba GALA profesionálních tanečních souborů a GALA tanečních konzervatoří z celé republiky i ze zahraničí.

Chybět nebudou soutěže a talentované mladé tanečníky čeká konkurz do prestižní baletní školy The Royal Ballet School. A jako každý rok se pokusíme překonat taneční rekord, kdy si společně s návštěvníky zatančí i známé tváře v čele s ambasadory festivalu Ondřejem Sokolem a Alešem Hámou.

Zdroj: Zadavatel

Zdroj: Youtube

Game Hall prověří um hráčů

Game Hall se letos uskuteční v největším pavilonu P. Na pódiu se odehrají finálové zápasy Tipsport MČR CS, přičemž vítězný tým si odnese milion korun. Finále navíc svým vystoupením zahájí hvězdný rapper Marpo. A na návštěvníky čekají špičkové herní počítače, konzole a simulátory.

Zdroj: Zadavatel