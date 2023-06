Ljuba Krbová zahraje divadlo v Kutné Hoře

Komerční sdělení

Benefiční projekt OLDstars on the ROAD přiveze v neděli 9. července do Kutné Hory oblíbené monodrama Carlose Be MARGARITĚ s Ljubou Krbovou v hlavní roli.

Ljuba Krbová | Foto: Archiv