Také se vám stalo, že jste nenašli lék v lékárně? Jednat se mohlo a může o léčiva na předpis i volně prodejná. Neutěšená situace však může mít konečně východisko.

Foto: depositphotos

Jak funguje logistika pro zdravotnictví?

Zásobování lékáren a zdravotních zařízení je samozřejmě přísně regulováno, protože se jedná o přípravky dotýkající se našeho zdraví. Tudíž je mnohem složitější doplnit absentující produkty ve farmacii než vyřešit nedostatek potravin, třeba rýže či jiných produktů z dovozu. Situaci neusnadňují ani zvyšující se audity ve farmacii, což se dotýká i logistiky jako takové. Transfer korigují samozřejmě zákonné normy, vztahují se k němu různá nařízení, kterých není málo, a tím pádem i samotné kontroly představují složitý a někdy i zdržující proces. V jeho důsledku pak snadno dojde k nedostupnosti právě některých léčiv, nařízení se ovšem v různých státech liší, tudíž nastává ta situace, že u našich sousedů jsou léky běžně k dostání, u nás nikoli.

Spolehlivý kurýr pro zdravotnictví?

Co je tedy zapotřebí? Jistým řešením je průběžná optimalizace dodavatelů z řad velkoobchodu s farmaceutickými produkty. Logistika pro zdravotnictví je náročná, ale ne neřešitelná. Společnost TLCargo má bohaté zkušenosti právě ve sféře logistiky léčiv a zdravotnického materiálu. Působí nejen u nás, ale i v rámci celé Evropské unie a dalších státech, jak přibližuje jednatelka TLCargo Ing. Maria Hanclova: „Logistika pro zdravotnictví je dle mě samostatný obor, který se musí vyřadit z klasické logistiky. Pro majitele farmaceutických firem je největší problém, s nímž se setkávají, nekvalitní logistika. Zdravotnické zboží je specifické. Například často se stává, že přijde pomačkaná krabice, je porušen teplotní režim, či se nesplní další podmínky a zákazník, tedy distributor, jenž objednal převoz, musí celou šarži zlikvidovat. Naše společnost TLCargo je jedna z mála firem, která si troufla vkročit do nového odvětví a nabízí trhu speciální druh logistiky – 'logistiku pro zdravotnictví'. Pro začátek to byla velká výzva. Přinesla jsem na trh něco nového a úkolem bylo vysvětlit partnerům, že jsme jiní, rozumíme léčivům a jsme schopni pro ně dovézt každou krabici podle správné distribuční praxe. Firma TLCargo je oficiálně registrovaná v Evropské databázi EUDAMED a prochází obdobnými kontrolami. Za velmi krátké období působení na trhu máme zkušenosti se spoluprací s malými společnostmi, jako jsou Medsol s.r.o., AV Medical CZ s.r.o., stejně tak i s velkými Akacia Group s.r.o., DrMax a rovněž se zahraničními společnostmi LABOMAR SPA, Sopharma Group apod. Hlavním gró naší společnosti jsou lidé. Kvalitní, kteří tvoří dobrý tým. Jak se říká – first people. Výsledek je pak takový, že každý zákazník dostává velkou pozornost v průběhu dovozu zboží. Věřím, že s každým rokem budeme růst a pokrývat postupně více a více zemí s nabídkou kvalitních služeb logistiky pro zdravotnictví.“ Společnost má tedy bohaté zkušenosti, a jak sama prezentuje, prioritou je pro ni co nejrychlejší cestou přímo od výrobců až k zákazníkům dopravit potřebná léčiva.

Vyřeší převoz léčiv jejich nedostupnost?

Jak je možné, že v posledních měsících vznikla krize na trhu s léčivy? „Klíčovou příčinou, proč některé léky chybějí a nedaří se je snadno nahrazovat, je zvýšená spotřeba,“ přiblížil Deníku náměstek ministra zdravotnictví a vedoucí pracovní skupiny k řešení nedostatku některých léčiv Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M. Změny nastaly „kovidovým“ předělem. Před pandemií byl dodávaný obdobný počet léčiv na trh jako dnes, avšak dnes je větší poptávka mimo jiné i proto, že se zvýšil počet respiračních onemocnění, protože dnes již nenosíme roušky. A právě toto způsobuje, že dosavadní kapacita dopravců nestačí. Musí přijít další, kteří jsou schopni za přísných regulí přivézt další zásobu léků a zdravotnického materiálu.

Rozvoz léčiv - řešení

Ptáte se, jaká kritéria musí splňovat dopravce, aby převezl léčiva? Ta se musí například skladovat v přísně kontrolovaných podmínkách, co se týká teploty, ostatně dopravce klientovi při předání poskytne kompletní teplotní záznam z přepravy. Nejedná se pouze o sklad jako takový, i vozidla musí být speciálně upravená, aby v nich bylo možné převážet léky. Obaly samozřejmě nemohou být nijak porušené. Pravidla přepravy upravují nejen naše zákony, ale dopravce se musí řídit i nařízeními Evropské unie. Aby se v této sféře usnadnila cesta, je proto nejlepší brát léčiva ze zemí s obdobnými normami pro transfer léčiv. Nejedná se tak sice o jednoduchý proces, ovšem jde spíš o přísně kontrolované manipulace, což je v případě léčiv naprosto v pořádku. Pokud je dopravce vybaven potřebnými technologiemi, může komfortně vyřešit problém s absencí léků na našem trhu.

Zdroj: TLCargo