Závody ve slalomu na trávě, hledání „Skrytých příběhů“ v rámci naučných stezek, jízda na tříkolkách po sjezdovce, ukázky první pomoci Horské služby a spoustu zábavy a sportovních aktivit pro děti i dospělé nabídne celodenní akce LOUČENÍ S LÉTEM, kterou pořádá v sobotu 10. září 2022 Skiareál Ještěd, ve spolupráci s SKJ a Horskou službou. Vstupné je zdarma!

„Přestože jsou prázdniny za námi, letní sezóna na Ještědu ještě rozhodně nekončí. Rozhodli jsme se proto uspořádat pro veřejnost zábavný sportovní den, a to ve spolupráci s Horskou službou a Sportovním klubem Ještěd. V provozu bude samozřejmě i sedačková lanovka Skalka, která nabízí nádherný výhled na Ještědský vysílač, Liberec nebo Krkonoše a je ideálním výchozím bodem k horským aktivitám. Lanovka je hned u infocentra, centrálního parkoviště, občerstvení, doprovodných aktivit nebo třeba dětské zóny,“ uvedl ředitel Skiareálu Ještěd Jakub Hanuš s tím, že nejvýhodnější jízdenky na lanovku pořídí návštěvníci dopředu online přes věrnostní program GOPASS.

Součástí LOUČENÍ S LÉTEM budou tři originální naučné stezky s názvem Skryté příběhy, díky kterým budete moct cestovat v čase a svůj rodinný výlet proměníte v neobyčejné dobrodružství. Nové poznávací trasy vás zavedou na Ještědský vysílač, do Ještědského pralesa a po stopách Ještědských čertovských kamenů. Za vyzkoušení určitě stojí i edukativně zábavné stezky plné úkolů, při kterých se dozvíte spoustu informací o regionu a výrobě lokálních firem. Těšit se můžete i na oblíbené terénní tříkolky a bezpečnou dávku adrenalinu.

Ve spolupráci se Sportovním klubem JEŠTĚD proběhne řada sportovních aktivit. Alpské disciplíny připraví premiéru závodu v suchém slalomu (běh v branách s holemi), s lyžařskými akrobaty si můžete zaskákat na trampolíně a jako jeden z nejstarších zimních sportů na Ještědu vám svůj stroj představí skibobisté. Odpoledne zpestří i Horská služba, která představí svou záchrannou techniku, nebudou chybět ani soutěže a kvízy ze zdravovědy, přírodovědy a místopisu, ukázky první pomoci.

Nejmenší návštěvníci mohou prověřit svou fyzickou kondici v rámci Kubíkovy zóny kde bude přichystána celá řada dovednostních atrakcí a spoustu dobrot. Těšte se na legendární Horalky, tradiční jahodovu zmrzlinu. Hokejisté z týmu Bílí tygři Liberec zase poskytnou zájemcům tréninkový počítač s virtuální realitou nebo třeba interaktivní desku pro manipulaci s hokejkou. K dispozici bude i Stiga hokej, ping pong a nebude chybět ani maskot týmu. Do skiareálu Ještěd zavítají i zástupci Blueberry 3D print. Nenechte si tak ujít ukázku armád pro Warhammer 40.000 a Age of Sigmar a zkuste si vytvořit airbrushem svou vlastní figurku! Dále na Vás čeká laserové překvapení a třeba baťoh s pavučinami. Co si pod tím představit? To Vám neprozradíme, přijďte se podívat a pobavit, bude to stát opravdu zato.

K dispozici bude samozřejmě i Aprés-ski bar Nová Skalka s letní terasou.

Akce se koná na centrálním parkovišti Ski areálu Ještěd od 10 do 18 hodin a vstup je zdarma.

Více informací naleznete na www.skijested.cz a www.gopass.travel.

JEŠTĚD – HORY ZA ROHEM

