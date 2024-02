V LPP to máme. Najdete tu práci, která má smysl a perspektivu. Míříme totiž mezi české technologické špičky, vyvíjíme a také vyrábíme vlastní SW a HW, který putuje do celého světa.

LPP svou novodobou historii datuje od roku 1993, ale počátky firmy sahají mnohem dál, až do 30. let minulého století. Firma V. Hodek, na jejíž činnost navazujeme, patřila mezi první podniky v Československu zaměřených na výrobu leteckých přístrojů.

LPP se ale kromě avioniky věnuje vývoji a výrobě vetronických systémů pro pozemní vojenskou techniku, včetně vojenských vozidel. A to není všechno, máme skvěle našlápnuto i v projektech na poli biometriky, inteligentních rozpoznávacích systémů, virtuální reality, AI, autonomní mobility …

Vzhledem k našemu zaměření, a především díky nekončícím inovacím si dokážeme udržet stabilní místo mezi těmi nejlepšími. Zákazníci od nás dostávají špičková, a hlavně komplexní řešení.

A koho momentálně hledáme?

SW a HW vývojáře, konstruktéry, technology, elektrotechniky, elektromontéry-operátory, plánovače výroby, vedoucí směn, pracovníky expedice, skladové referenty.

Poskytneme vám veškerou podporu, kterou budete potřebovat, abyste mohli své znalosti a dovednosti dále rozvíjet.

Pokud máte odpovědný vztah k práci, záleží vám na dobrém kolektivu a vztazích mezi lidmi, i na tom, pro koho pracujete.

Skvělých lidí není nikdy dost, pokud se tedy zajímáte o letectví či moderní technologie, ozvěte se nám.

Zkuste to s námi, stojí to za to!

