Lubomír Nymburský vstupuje do podzimních krajských voleb jako kandidát středočeské SOCDEM. Voličům nabízí své bohaté zkušenosti z projektového a krizového řízení, ale i stálost v názorech a chuť věci měnit.

Lubomír Nymburský | Foto: SOCDEM

Proč kandidujete do zastupitelstva?

Prvním z důvodů, proč kandiduji do krajského zastupitelstva Středočeského kraje, je to, že jsem se narodil v Kolíně a aktuálně žiji v obci Radovesnice II na Kolínsku. Druhým důvodem je fakt, že obce, v drtivé většině ze Středočeského kraje, znám jako své boty. Díky svým pracovním aktivitám měsíčně najezdím po kraji cca 7 000 km, a tak přesně vím, co jednotlivé obce a jejich občany trápí a co jim kde chybí. Kolem Prahy jsou to především kapacity na základních a mateřských školách, ale na Kolínsku jsou to spíše rozbité silnice. Neméně důležitá je pro mě motivace, jací lidé jsou v české politice – kariérní politici, bez praktických zkušeností a mnohdy i vzdělání s vidinou finančního ohodnocení, a to je potřeba změnit.

Proč zrovna za SOCDEM?

V Sociální demokracii (původně ČSSD) jsem již 16 let, a to je dlouhá doba. Do strany jsem vstupoval s přesvědčením, že něco změním. Když jsem byl malý, poslouchali jsme pravidelně s babičkou politické debaty v televizi. Vždy mi říkala – běž a změň to, ať se máme lépe.

Sociální demokracie je pro mě kompromis mezi pravicí a levicí s tím, že z každého směru je potřeba si vzít jen to nejlepší a najít sociální smír ve společnosti. Strana si musela projít katarzí, to špatné nechat za sebou a vzít si jen to dobré. Já tu nyní stojím před vámi s prosbou o váš hlas v krajských volbách, které se konají ve dnech 20. a 21. září 2024.

Jaká z priorit volebního programu SOCDEM je Vám nejblíže?

Obědy zdarma pro všechny děti na základních školách ve Středočeském kraji, dále pak příspěvek na ekologickou likvidaci eternitových střech a založení stipendijního fondu pro nadané děti ze sociálně slabších poměrů. Není to tedy jen jedna priorita, ale spojuje je zdraví a šance na dobrý život. A to je základ, který považuji za stěžejní.

Co vnímáte jako největší problém ve Středočeském kraji?

Samozřejmě dopravu. Náš kraj je specifickým tím, že sídlo kraje sídlí v jiném "kraji", a to v Praze. Tu zároveň obklopujeme. Hodně rodin se stěhuje do Středočeského kraje a následně dojíždí do Prahy za prací, čímž nestíhá základní infrastruktura, a kromě dopravy, školství i nemocnice. Dále chybí pediatři, zubaři atd.

Co máte na Středočeském kraji rád?

Různorodost. Mladá Boleslav je úplně jiná než třeba Příbram. Zároveň vidím sílu Středočeského kraje. Po Praze je nejsilnějším regionem v České republice a má potenciál stoupat podstatně výš, nicméně pod současném vedení se dle srovnávacího výzkumu Místo pro život propadl až na 9. nejhorší místo ze 14 možných, a to musíme změnit, musíme se dostat opět zpět na vrchol.

Co Středočeskému kraji jako zastupitel můžete přinést?

Určitě mé zkušenosti s projektovým řízením, které je hodně propojeno s krizovým řízením. Krajský úřad aktuálně krizové řízení potřebuje. Zároveň prosadím obědy na všechny základní školy ve Středočeském kraji pro děti zdarma, jako to již funguje v severských zemích. Obědy zdarma prokazatelně snižují šikanu a zlepšují studijní výsledky, a především zdraví dětí.

