Někdejší starosta Hodonína Lubor Šimeček, současný předseda místní organizace ODS Hodonín, chce vrátit ODS do vedení města. Hovořili jsme s ním o jeho důvodech i záměrech do budoucna.

MUDr. Lubor Šimeček, předseda MS ODS Hodonín | Foto: ODS Hodonín/archiv

Vracíte se zpět do komunální politiky v Hodoníně. Co vás k tomu vede a co byste chtěl ve městě změnit?

Není to o mé osobě. Je to o schopných pracovitých, pravicově smýšlejících lidech, kteří chtějí pod hlavičkou ODS nabídnout své služby občanům Hodonína. Nemyslím, že by mělo docházet k nějakým náhlým změnám. Důležitější je stabilita, schopnost se domluvit a především každodenní, poctivá, mnohdy nevděčná práce.

V městském zastupitelstvu ODS teď nebyla a nyní se pokouší o návrat. Proč?

ODS v době, kdy byla ve vedení radnice, prokázala, že je schopná být prospěšná občanům města. Jako předseda místní organizace, mám zájem, aby se do vedení města opět vrátila. Jsem přesvědčen, že v její blízkosti je dost lidí, kteří mají o komunální politiku zájem a mají co občanům města Hodonín nabídnout.

Jak nahlížíte na současné fungování městského úřadu v Hodoníně?

To jsou dvě různá témata. První je o volených zástupcích a tady myslím, že je moc dobře, že současná koalice dokázala udržet stabilitu celé čtyři roky. Jistě udělali nějaké chyby, ale kdo je nedělá. Navíc, kdo nedělá nic, nemůže nic pokazit. Jsem rád, jako občan města, že se současnému vedení podařily některé dobré věci a docela jsem hrdý na to, že plány na část z nich vznikly v době, kdy byla ve vedení města ODS.

Druhé téma je městský úřad. Ten převádí politická rozhodnutí do praxe a na jeho kvalitě pak závisí, jak se tyto politické záměry daří prosazovat v praxi. Je jednoduché říct, že něco funguje špatně, ale je těžké udělat změny tak, aby vše fungovalo lépe. Je to o profesionalitě lidí, o tom, jak jsou ohodnoceni a to nemyslím jen finanční ohodnocení, ale i uznání a pocit, že svou práci dělají dobře. Je to o dlouhodobé trpělivé personální práci a ne o náhlých změnách. Je třeba si uvědomit, že za kvalifikovaného úředníka sehnat stejně kvalitní náhradu je téměř nemožné. A potom chybí v práci úřadu odbornost. Chtěli bychom, aby se úředníci Městského úřadu Hodonín řídili heslem, se kterým jdeme do voleb: „Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce hledá důvody.“ Když nemůže úřad občanovi pomoci, v žádném případě nesmí škodit. Není možné, aby si občané při jednání s úřadem, museli najímat právníky.

Na co z vašeho předchozího působení na hodonínské radnici byste rád navázal a co byste rád zlepšil?

Určitě bychom rádi zklidnili atmosféru na městském úřadě tak, jak to bylo v době, kdy ODS byla ve vedení radnice do roku 2010. Důležité je dále pracovat na budování infrastruktury města. Jsou projekty jako velký obchvat Hodonína, zvýšení bezpečnosti na silnicích ve městě a jeho nejbližším okolí, budování klidových a rekreačních zón, péče o sportovní a kulturní infrastrukturu. Důležitá je také péče o fungování různých neziskových a společenských organizací. Právě tyto organizace vytvářejí ve městě prostředí pro příjemný život. Je jich mnoho, ale některé si troufnu vyjmenovat: klub důchodců, klub turistů, veslařský klub, chovatelé, sportovní kluby, kynologové, zahrádkáři, rybáři, myslivci, skauti, ochránci přírody a další.

Kterými tématy se podle vás bude muset hodonínská radnice zabývat po volbách?

Určitě bude nutné reagovat na současné dění. Energetická drahota, změny životního prostředí, přistěhovalecká krize jsou témata, kterým se nemůže vyhnout odpovědné vedení města.

Město má v rozpočtu vždy prostředky pro pomoc občanům, kteří se dostali do neřešitelných situací. Bude určitě nutné tyto prostředky posílit a upravit pravidla tak, aby zahrnovala občany, kteří si s drahými energiemi nebudou schopni poradit. Pravidla musí být jednoduchá, aby pomoc mohla být dostatečně rychlá a účinná.

Město disponuje také stavebním fondem, z něhož poskytuje půjčky občanům města. Tento fond by měl být posílen a jeho podmínky nastaveny tak, aby pomohly občanům realizovat budování technologií obnovitelných zdrojů.

Další problém, který trápí Hodonín a jeho okolí je sucho. Proto by měla radnice významně komunikovat s odborníky na hospodaření s dešťovou a odpadní vodou. Ve světě je spoustu inspirujících projektů. Nebude to levná, rychlá ani jednoduchá záležitost. Ale pokud chceme, aby tu naše děti žily rády, začít musíme.

Čeho si na Hodonínu považujete a co je v něm podle vás potřeba dál podporovat a rozvíjet?

V Hodoníně žije mnoho schopných a pracovitých lidí a tyto lidi je především potřeba podporovat, uvědomit si to a vážit si toho. Dnešní doba je poměrně těžká. Lidé jsou zahlceni problémy. Je důležité, aby se měli kde odreagovat a aspoň na chvíli na problémy zapomněli. Byť je ODS konzervativní strana, hledící na to, aby město mělo vyrovnaný rozpočet, uvědomujeme si, že je potřeba podporovat neziskové organizace a spolky, aby se lidé měli kde odreagovat a odpočinout si.

Zadavatel: ODS

Zpracovatel: VLTAVA LABE MEDIA a.s.