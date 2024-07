Lucie, Landa a Chinaski hrají v létě jen na Hradech CZ. Míří i na Rožmberk

Koncerty velkých hvězd české a slovenské hudební scény v romantickém prostředí tuzemských hradů. Přesně to slibuje festival Hrady CZ. Ten v pátek a sobotu 2. a 3. srpna zavítá také do Jihočeského kraje do Rožmberku nad Vltavou a přiveze s sebou kapelu Lucii, která odehraje jeden z posledních koncertů v sestavě s Davidem Kollerem, Daniela Landu nebo Chinaski. Všichni tři jmenovaní interpreti budou letos v létě vystupovat pouze na Hradech CZ. V ceně sobotní vstupenky na festival je také volný vstup na hrad Rožmberk nad Vltavou.

Rožmberk nad Vltavou | Foto: NEDOMYSLENO, s.r.o.