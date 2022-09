Mgr. Luděk Jeništa - kandidát do Senátu je podporován těmito známými a zajímavými lidmi

Mgr. Petra PeckováZdroj: ArchivMgr. Petra Pecková

hejtmanka Středočeského kraje

"Luďka Jeništu mám nejen pracovně, ale i lidsky moc ráda. Je to zkušený sta-rosta, který pětkrát za sebou vyhrál volby ve Vlašimi - může mít někdo od voličů lepší doporučení? Je také krajským zastupitelem a mým kolegou na Středo-českém kraji. Má i zkušenost ze Senátu, kde byl jedno volební období velmi platným a aktivním senátorem. Myslím, že senátor by si měl projít jednotlivými úrovněmi politické a lidské odpovědnosti. Je těžké najít vhodnějšího kandidáta. Luděk Jeništa má v senátních volbách moji jasnou podporu."

Mgr. Michael KašparZdroj: ArchivMgr. Michael Kašpar

starosta města Kolín

"Luďka Jeništu znám jako člověka, který je pracovitým a úspěšným komunálním politikem a již 20 let voleným starostou Vlašimi, kde má za sebou řadu úspěchů. Jakožto starosta města s rozšířenou působností již prokázal, že nejen zná problémy a neuralgické body svého regionu, ale také je dokáže konstruktivně řešit. Mám jistotu, že by byl dobrým a aktivním zástupcem v Senátu, proto ho plně podporuji v jeho kandidatuře."

Mgr. Martin HujerZdroj: ArchivMgr. Martin Hujer

starosta města Zruč nad Sázavou

"Ve Vlašimi panuje pozitivní atmosféra. Za mnoho let, kdy se setkávám se starostou Luďkem Jeništou, vidím, jaké množství skvělých projektů se zde realizovalo pro lepší život obyvatel města.

Luděk je člověk s veselou myslí, zapáleným srdcem, hlavou otevřenou nápadům a navíc i vzácnou schopnost tyto nápady realizovat. Myslím, že je moc dobře, že má chuť přenést tyto zkušenosti a znalosti do Senátu a také zde pracovat pro naše města a obce."

Ing. Martin Mrkos, ACCAZdroj: ArchivIng. Martin Mrkos, ACCA

starosta města Žďár nad Sázavou

"Vlašim znám ještě z dob, kdy jsem jezdil na studia do Prahy. Je to už nutná dávka let a dnes Vlašim vidím jako Fénixe, který vstal z popela. Tohle nezvládnete za rok ani za pět let. Tohle zvládnete jen za 20 let kontinuální, intenzivní a poctivé práce. Jeďte se podívat jinam. Poslechněte si příběhy odjinud. A ono vám to docvakne. Žijete ve městě, které má grády a má je díky vašemu starostovi Luďkovi Jeništovi. Schopný a férový člověk, který vdechl Vlašimi vizi a dlouhodobé směřování. Je po právu inspirací i pro mě. A jako občan Vlašimi i celého senátního obvodu Kutná Hora bych v senátních volbách měl jasnou volbu – Luděk Jeništa."

Mgr. Bc. Silvia DoušováZdroj: ArchivMgr. Bc. Silvia Doušová

místostarostka města Kutná Hora

"Ráda podpořím Luďka Jeništu v senát-ních volbách 2022. Je to úspěšný politik, který několikrát po sobě obhájil pozici starosty Vlašimi, což dokazuje, že jsou lidé s jeho prací spokojeni, že se jim ve Vlašimi pod jeho vedením žije dobře. Pevně věřím, že by své letité zkušenosti z komunální a krajské politiky dokázal kvalitně zúročit i v pozici senátora. Proto má můj hlas."

JUDr. Vlastislav MálekZdroj: Archiv

JUDr. Vlastislav Málek

starosta města Čáslav

"Podporuji Mgr. Luďka Jeništu, dlou-holetého úspěšného starostu Vlašimi, který umí na komunální úrovni spojovat a netříštit síly. Jako krajský zastupitel je rozvážný a se svými zkušenostmi z předchozího působení v Senátu má předpoklady být přínosem v zákonodárném sboru ve prospěch občanů celého regionu."

