Ostrava - Osm hodin vyřizování hovorů s nasazenými sluchátky? Takový pracovní den je pro operátory společnosti O2 už minulostí. Právě společnost O2 prochází velkou technologickou proměnou, jejíž součástí je také nově otevřené digitální zákaznické centrum v Ostravě nabité moderními technologiemi. O2 do něj do konce letošního roku plánuje nabrat třicet nových zaměstnanců.

Díky nástupu moderních technologií se práce v zákaznickém centru hodně změnila. Dříve obsahovala spoustu manuálních úkonů, byla jen o volání a vyřizování stále stejných požadavků. Nyní je práce rozmanitější s důrazem na nové technologie. Hlavní slovo mají digitalizace, virtuální softwaroví roboti, virtuální asistentka a on-line komunikace.

DIGITALIZACE NASTUPUJE

Generální ředitel O2 Jindřich Fremuth ve změně vidí příležitost oprostit se od nudné monotónní práce při osmihodinovém volání a zpestřit ji různorodou komunikací se zákazníky prostřednictvím chatu a videohovorů. Snaží se také snížit počet základních požadavků, které zvládne obstarat robotická hlasová asistentka Eva.

V zákaznickém centru v Ostravě nyní pracuje více než tři sta lidí a O2 plánuje jejich počet letos navýšit o dalších deset procent.

„Hledáme lidi, kteří se zajímají o moderní technologie a mají chuť rozvíjet se a učit se nové věci. Nováčky naučíme řešit i mnohem odbornější požadavky než dosud,“ vysvětluje ředitel pro zákaznickou péči v O2 Tomáš Řezníček a dodává: „V náborovém plánu do konce letošního roku počítáme i s fluktuací, která je však v posledním roce, díky změně náplně práce, rekordně nízká. Není však výjimkou, že se operátoři kariérně posouvají na další pozice v rámci celého O2“.

PŘÍLEŽITOST OVLIVŇOVAT VĚCI

Jedním z úspěšných zaměstnanců O2, kteří se z operátora vypracovali na pozici manažera v pražské centrále, je Lukáš Uhrin. Ten před 22 lety nastoupil do zákaznického centra. Dnes vede tým s více než sto lidmi. Zeptali jsme se ho, čemu se v O2 nyní věnuje a co ho na práci pro největšího českého operátora baví.

Lukáši, jaké byly vaše začátky v O2?

S O2 je spojena prakticky celá moje kariéra. Původně jsem nastupoval jako specialista zákaznického centra a během 22 let jsem vlastně několikrát změnil zaměstnání v rámci jedné firmy.

Čemu se v O2 nyní věnujete?

Nyní mám na starost digitální strategii O2, vedu rozvoj webové samoobsluhy Moje O2 a také tým pro vývoj mobilní aplikace.

Co vás na práci v O2 baví?

O2 prochází největší digitální proměnou v historii a je zajímavé u toho být. Připravujeme se na to, že v budoucnu bude naše odvětví nabízet produkty zejména v digitálním prostředí. Mám příležitost ovlivňovat a měnit věci tak, jak budou fungovat v budoucnu. To mě baví, a proto jsem ve firmě tak dlouho. I díky tomu jsem v O2 vyrostl z kluka v call centru, který pořádně nevěděl, jak fungují telekomunikace, v manažera, který má možnost ovlivnit, jak bude firma fungovat v dalších letech.

Máte nějaký plán do budoucna?

Ano, chceme, aby veškeré produkty, které budeme v O2 nabízet, byly tak jednoduché a dostupné, aby se daly obsluhovat intuitivně přes mobilní aplikaci. Z ní by se tak mělo stát centrální místo pro komunikaci se zákazníkem.

