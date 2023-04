Trendem aktuální doby je také pořizování bazénů za účelem investice do svých domovů.

Stále více Čechů si pořizuje vlastní bazén: https://www.centralplast.cz/. V nadprůměrně teplém létě je osvěžení v bazénu více než vítané. Nejen z tohoto důvodu můžeme zaznamenat nárůst prodeje soukromých bazénů. „Je to trend, který probíhá už několik let. Celosvětová pandemie COVID-19 tomuto trendu extrémně napomohla z důvodu zákazů nebo komplikací s cestováním do zahraničí. “ říká Pavel Šponar, majitel společnosti Centraplast. Buďme k sobě upřímní. Co je víc, než čas s rodinou u bazénu, v soukromí vaší zahrady?

Zájem o chataření či chalupaření už není takový jako u starší generace. Lidé nechtějí trávit hodiny v zácpách během cesty na chatu a raději investují do luxusu a relaxace blízko domova.

JSME CENTRALPLAST, VYRÁBÍME VÝJIMEČNÉ BAZÉNY CENTRALPOOL

Svařováním plastů se zabýváme již 30 let. Náš příběh začíná v období, kdy jednatel společnosti, pan Pavel Šponar, opravuje ve volném čase plastové díly automobilů. Následně přichází s myšlenkou svařování plastových PP desek a zaměřuje se na technologické postupy práce s tímto materiálem. První zkušeností se svařováním PP desek byla výroba vzduchotechnických prvků pro zemědělství. Následně rozšiřuje nabídku vlastních výrobků o septiky, žumpy, jímky, čistírny odpadních vod a vodoměrné šachty. Současným vrcholem produktové škály je počátek zakázkové výroby prvotřídních skimmerových: https://www.centralplast.cz/realizace/galerie-skimmery a přelivových bazénů: https://www.centralplast.cz/realizace/galerie-prelivy, který datujeme od roku 2003.

V roce 2006 firma Centralplast s.r.o. odstartovala export produkce do zahraničí a zařadila se tak mezi významné výrobce bazénů nejenom v České republice. V této době vzniká vlastní značka pro tyto výrobky: CENTRAL-POOL. Díky unikátnímu automatickému svařovacímu zařízení HERZ 4000 CNC pro nás není žádnou překážkou vyhovět jakýmkoliv požadavkům ze strany zákazníka tak, aby výsledný efekt předčil jeho očekávání. Aktuálně spolupracujeme s více než 60 zahraničními partnery po celé Evropě a řadíme se tak mezi top výrobce nejen v EU.

ZAMĚŘENO NA KVALITU A EKOLOGII

Bazény CENTRAL-POOL vyrábíme z ekologicky a zdravotně nezávadného polypropylenu o síle 8 až 50 mm s UV stabilizátorem. U nás máte rozhodně garanci prvotřídní kvality výrobku díky vysokým nárokům na preciznost výroby a dlouholetým zkušenostem našich zaměstnanců. Naše technologie výroby: https://www.centralplast.cz/technologie umožňuje svařovat materiál pomocí svárů, které jsou pod hladinou vody neviditelné. Navíc vám nabízíme 10 let záruku na těsnost těchto svárů. Našim zákazníkům nabízíme výběr z mnoha druhů barev a to i ve spolupráci s architekty. Materiál a komponenty používáme pouze od evropských leadrů v oboru a žádná jiná než prvotřídní kvalita nemá v našem procesu místo.

Nezapomínáme ani na životní prostředí. Veškeré zbytky materiálu se recyklují a dále se zpracovávají pro další využití v jiných oborech lidské činnosti. Díky tomu jsme z 97 % bezodpadová společnost.

NEJNOVĚJŠÍ TRENDY SEZÓNY

Češi chtějí trávit dovolenou na vlastní zahradě. „Při umístění bazénu se dbá na celkové začlenění do zahrady a terasy, nejlépe s výhledem na jih. Výjimkou také není koncept domácího wellness a mnoho lidí si k novému bazénu pořizuje i saunu“ uvádí Šponar.

Většina lidí by chtěla bazén co největší ( letos jsme expedovali největší 25m bazén v historii výroby ), aby se v něm dalo pohodlně plavat. Ovšem ne každý pozemek poskytuje dostatek místa pro velký obdélníkový bazén. Nejlepším řešením je nechat si zpracovat projekt a bazén nechat vyrobit na míru Vašim požadavkům a představám.

Pokud máte opravdu malou zahradu a budete muset vybírat mezi menšími bazény, nebojte se, i v malém bazénu si díky protiproudu můžete plnohodnotně kondičně zaplavat. Centralplast nabízí velmi kvalitní supervýkonné turbínové protiproudy HYDROSTAR německého výrobce s výkonem až 1200 m3/hodinu.

V naší nabídce najdete skimmerové bazény, které vám vyladíme přesně dle vašich požadavků. Pokud hledáte něco luxusního a moderního, nadchne Vás přelivový bazén, nazývaný také overflow. Přelivový bazén je velmi zjednodušeně řečeno bazén, jehož hladina je na úrovni okolního povrchu. Jeho kouzlo spočívá v odtokovém kanálu, který lemuje všechny strany bazénu. Právě díky tomuto kanálu může být voda v bazénu napuštěna až po okraj. Bazény dokonale splývají s exteriérem, díky čemuž celý prostor působí kompaktně.

Přelivové bazény včetně veškerého příslušenství si můžete prohlédnout ve vzorkovně společnosti Centralplast v Hradci Králové: https://www.centralplast.cz/kontakt

Jste vášnivý bazénář a zajímáte se o toto téma nebo pouze potřebujete radu?

