Ve Skiareálu Ještěd je sezóna v plném proudu. Navzdory teplému počasí vládnou v areálu stále skvělé podmínky i díky přípravě areálu před spuštěním sezony a využití technologie Snowfactory. Letošním lákadlem je i lyžařská škola nabízející precizní výuku a rozšířené portfolio služeb. Přečtěte si rozhovor s Vojtěchem Slezákem, zkušeným instruktorem a garantem lyžařské školy o tom co je přichystáno. Skiareál navíc nabízí jako první v ČR zcela bezkontaktní pokladní systém, novinkou je i nová trasa i škola pro skialpinisty.

Foto: TMR Ještěd a.s.

Skipasy online jako letenky. Již od 300 korun!

Skiareál Ještěd v letošní sezóně opět vsadil na online nákup skipasů a předprodej spustil již v polovině listopadu. „Předprodej skipasů jsme postavili na flexibilních cenách, jako známe třeba u letenek. Čím dřív nakoupíte, tím výhodněji lyžujete. Ceny se budou po celou sezónu odvíjet od aktuální vytíženosti střediska, počasí nebo třeba počtu prodaných lístků. Vždycky ale budou daleko výhodnější online, než když si je návštěvníci zakoupí až na místě těsně před lyžováním,“ uvedl ředitel Skiareálu Ještěd Jakub Hanuš s tím, že rozdíl mezi nákupem skipasu dopředu přes gopass.travel a cenou přímo v areálu bude letos poměrně výrazný. I ten nejdražší skipas zakoupený online bude téměř o 30 procent levnější než na pokladně. Jednodenní skipas bude možné zakoupit i za 300 korun, večerní lyžování za 390 korun. Stačí se jen zaregistrovat do věrnostního programu gopass.travel a následně nakupovat nejlevněji skipasy, čerpat benefity členství a sbírat body, které je pak možné proměnit třeba za slevu na občerstvení nebo servis lyží. Pro vášnivé lyžaře a snowboardisty je k dispozici i celosezónní skipas Chytrá sezónka Premium, se kterou můžete lyžovat na více než 200 km sjezdovek v 10 střediscích a 4 zemích. Kromě Ještědu platí ve Špindlerově Mlýně, ve slovenských střediscích Jasná v Nízkých Tatrách, Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec, v polském Szczyrku nebo v rakouských resortech Mölltaler Gletscher, Ankogel a Muttereralm Innsbruck.

Zdroj: TMR Ještěd a.s.

Vojto jsi novou posilou lyžařské školy, máš ji celou na starost. Můžeš nám přiblížit odkud jsi přišel a jaké jsou tvoje zkušenosti?

Do Liberce jsem přišel z Trutnova v Krkonoších, kde jsem léta působil v lyžařské škole. Lyže mě doprovázeli v Kanadě i na Novém Zélandu, Rakousku, Itálii a Švýcarsku.

V čem je sezónní lyžařská škola ve Ski areálu Ještěd jiná než klasické lyžařské oddíly? V čem vidíš především plusy?

Lyžařská škola je zaměřená na privátní výuku, do pár hodin za zimní sezónu. Klient se chce naučit lyžovat, zdokonalit své dovednosti během své zimní dovolené. Dále je to ideální příležitost pro to, aby rodiče poznali například talent dítěte, když třeba nežijí na horách nebo v jejich blízkosti. V lyžařském oddíle se jedná o pravidelné tréninky ve stejné skupince dětí. Většinou se jedná o místní nebo blízkého okolí a zde již jde o pravidelný tréninkový program.

V kolika letech je dobré začínat a dá se poznat talent?

Začít je dobré postupně od útlého věku, stejně jako v jiném sportu. Talent se projeví postupem času. Nejdůležitější je, aby to děti bavilo, měli profesionální instruktory a pak je cesta k úspěchu snadnější. Pro tento účel jsou skvělé právě lyžařské školy v areálech.

Co je zimní příměstský tábor ve Ski areálu Ještěd? Myslíš, že o něj bude zájem? Co si od toho slibuješ?

Věřím, že zájem bude velký. Cílem je naučit nováčky lyžovat, u pokročilejších zdokonalit lyžařské dovednosti v intenzivnější formě. Ale především v dětech probudit lásku k horám. Ukázat jim, co vše zde můžou zažít, jak se v horách a přírodě chovat a pohybovat, na co si dát pozor. A to vše zábavnou, hravou formou.

Dělá se ve školičce v rámci výuky i nějaká fyzická průprava?

V rámci výuky je potřeba se vždy před lyžováním pořádně zahřát a protáhnout svaly. Takže každá lekce začíná rozcvičkou. Dětem a začátečníkům je vysvětlena i motorika pohybu a jak se tělo chová při pohybu na lyžích nebo snowboardu

Jak funguje lyžařská škola pro dospělé a pokročilejší lyžaře? Máte jim také co nabídnout:

LŠ škola pro dospělé funguje úplně stejně, jako pro děti. Začátky jsou vždy stejné, na stejném kopci. Jen přístup se liší. I pokročilejší lyžaři můžou přijít k nám do školy zlepšit své dovednosti. Instruktoři jim zanalyzují jízdu, podívají se společně na chyby, kterých se klient dopouští a pomůže k jejich odstranění.

Jaké je vybavení v půjčovně? Vybere si každý?

Naše půjčovna nabízí vybavení pro lyžaře i snowboardisty. Od nejmenších až po ty velké. Pro letošní sezónu máme novinku, lyže Kästle, na kterých jezdí také Ester Ledecká. Náš profesionální tým se stará o perfektní servis, přípravu a nastavení veškerého vybavení.

Kam se chystáš Vojto letos na hory?

Snad letos vyjdou Vysoké Tatry, je to skvělé středisko. Doporučuji Jasná / Chopok.

Více informací naleznete na www.skijested.cz a www.gopass.travel.