Lyžaři se dočkali! Portál Gopass spustil v úterý 11. dubna dlouho očekávaný předprodej celosezónního skipasu Chytrá sezónka Premium 2023/24.

Foto: TMR Ještěd a.s.

Chytrá sezónka PREMIUM je nejvýhodnější celosezónní skipas do středisek společnosti Tatry Mountain Resorts (TMR) v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Rakousku. Nová sezónka nabídne předplacenou lyžovačku na celou příští zimu, na lyže s ní bude ale možné vyrazit ještě do konce aktuální sezóny do stále otevřených zimních středisek, a to na Slovensko do Tater a na rakouský ledovec Mölltaler Gletscher.

„Chytrá sezónka je pro lyžaře, kteří si chtějí dopřát víc. To znamená využít naplno nejen neomezené lyžování, ale i další výhody dostupné v jednotlivých střediscích. V sezóně, která právě vrcholí, se nám podařilo udělat velké věci – otevřít novou lanovku a posílit zasněžování v Jasné nebo zorganizovat Světový pohár ve Špindlerově Mlýně. Do příští sezóny jsou před námi další výzvy, hodně pozornosti budeme věnovat Gopassu tak, abychom lyžařům v našich střediscích nabídli ještě více zajímavých služeb,“ informoval Igor Rattaj, předseda představenstva TMR, a. s.

Chytrá sezónka Premium nabízí lyžařům i další benefity, které zpříjemní pobyt na sjezdovkách. Patří k nim například 15% sleva ve vybraných gastro provozech a obchodech sítě Motion, večerní lyžování ve střediscích Špindlerův Mlýn, Ještěd, Jasná, Szczyrk Mountain Resort (SMR), bezplatné parkování ve vybraných lokalitách do vyčerpání volných kapacit.

V první fázi předprodeje od 11. do 31. května 2023 bude Chytrá sezónka Premium k dispozici za nejvýhodnější cenu 11.790 Kč pro věrné sezónkáře a za 12.790 Kč pro nové majitele sezónního skipasu. Tato cena bude platit v předprodeji pouze do 31. května, v dalších vlnách bude částka vyšší a v prosinci bude v prodeji za plnou cenu 16.790 Kč. Detailní informace o Chytré sezónce Premium najdete na webových stránkách gopass.travel.

Chytrá sezónka Premium 2023/24 platí v těchto lyžařských střediskách:



CZ: Špindlerův Mlýn, Ještěd

SK: Jasná, Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec

PL: Szczyrk Mountain Resort (SMR), Centralny Ośrodek Sportu Skrzyczne(COS Skrzyczne), Beskid Sport Arena (BSA)

AT: Mölltaler Gletscher, Ankogel Mallnitz, Innsbruck Muttereralm.