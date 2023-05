Příchod jara a teplého počasí značí také začátek kulturních akcí pod širým nebem. I v tomto roce budeme moct venkovní sezónu zahájit na studentském Majálesu Ostrava, který se letos uskuteční v sobotu 13. května, na Slezskoostravském hradě.

Foto: Stavovská unie studentů Ostrava, z.s.

Akci každoročně pořádaní studenti z VŠB – Technické univerzity Ostrava a Ostravské univerzity. Půjde již o 27. ročník.

Bavit se nemusí jen studenti. Majáles Ostrava je pro všechny. Tak zní motto studentského Majálesu, který si letos připravil opravdu pestrý program pro veškeré věkové skupiny. Nabízí tak prostor pro širokou veřejnost, která může zavzpomínat na léta, kdy takřka bezstarostně trávila čas na škole. Zároveň se věnuje i mladé generaci, která si může odpočinout od učení a příprav na zkouškové a státnicové období. Tento rok si organizátoři připravili také vstupné zdarma pro seniory starší 65 let.

Majáles Ostrava nabídne celkem tři hudební scény. Největší českou hvězdou bude kapela Mig 21, která se na majáles vrátí po 4 letech. Fanoušci rapu se mohou těšit třeba na Marpa & Troublegang, Raega, Gleba nebo Resta. Se svými chytlavými písničkami vystoupí Thom Artway a na vlně reggae se budete moci svést s formací Cocoman & Dr. Kary & Messenjah. Nebude chybět ani rocková kapela Hentai Corporation, punková Mucha, taneční Malalata nebo ostravská kapela Truth Is Out There.

Největší hvězdou letošního ročníku bude britský DJ a producent Dimension. Jedná se o jedno z největších jmen tanečního žánru drum and bass. Tvůrce hitů jako Desire, Saviour nebo Generator má na kontě miliony poslechů po celém světě a řadí se k absolutní špičce svého řemesla.

Vstupenky jsou v předprodeji za pouhých 350 Kč a můžete je zakoupit na webových stránkách Majálesu: www.majalesostrava.cz

Pokud chcete být v obraze, sledujte Facebook nebo Instagram Majálesu Ostrava, kde se dozvíte všechny důležité informace.