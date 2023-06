Josef Šmíd z Rokycanska není dědic rodinného jmění ani výherce v loterii, i když po svých předcích vlastně zdědil to nejcennější. Disponuje totiž neskutečnou pílí, úctou, sebekázní a má touhu neustále se učit novým věcem a přijímat nové výzvy, stejně jako jeho dědeček. Toho dodnes vnímá jako svůj velký vzor. Josef Šmíd vlastně vyhrál i v pomyslné loterii, a to tím, že v devadesátých letech vsadil vše na jednu jedinou kartu.

Výrobní hala společnosti Rosso Steel | Foto: archiv Rosso Steel a. s.

Hospodářské výsledky společnosti Rosso Steel dlouhodobě dokazují, že ta karta byla vsazená opravdu dobře. Fakt, že si kdysi půjčil do začátku padesát tisíc korun a dokázal společnost od nuly dovést až

k několikamiliardovým obratům, potvrzuje, že se v Josefu Šmídovi, generálním řediteli společnosti Rosso Steel, snoubí všechny vlastnosti potřebné k získání statusu: Úspěšný podnikatel. Přitom je tento známý byznysmen zároveň stále ten pohodový chlap z vesnice, který si rád vezme kolo a vyrazí si do přírody po Brdech, nebo zajde fandit fotbalistům i na vesnický zápas.

Josef ŠmídZdroj: archiv Rosso Steel a. s.Pane řediteli, můžete srovnat podmínky v době počátku Vašeho podnikání a nyní? Mám na mysli například zájem ze strany zákazníků, shánění kvalitních zaměstnanců, množství konkurence v oboru a také rychlost komunikace?

Hned první otázka je zejména pro mladší generaci zajímavá, trochu retro. Komunikace v roce 1990 probíhala dopisem na poštu

+ faxem. První mobilní telefon měl rozměr cihly a vlastně i skoro její váhu (smích). Dnes je samozřejmě naše firma plně digitalizovaná. Rozdíl ale není jenom v technologiích, ale také ve vztahu firma – klient. Dříve si vás klient jako dodavatele předcházel, neboť trh byl tehdy hladový. Byl velký nedostatek čehokoliv, zboží se prodávalo prakticky samo. Prosadit se dnes nově na trhu je velice složité.

Pokud byste měl vybrat pět nejdůležitějších vlastností, potřebných pro úspěch podnikatele, případně generálního ředitele podniku se stovkami zaměstnanců, které to podle Vás jsou?

– pracovitost včetně permanentního vzdělávání

– předvídavost

– správná komunikace s vnitřním a vnějším zákazníkem

– analytické schopnosti

– přijímání nových výzev

V čem se hlavně společnost Rosso Steel odlišuje od konkurence?

V Čechách začala naše firma dělit ocelové svitky jako první…(směje se). Teď ale vážně: Naše velká výhoda podle mého názoru je, že jsme stále privátní rodinná firma, která dokáže velice rychle reagovat na změny. Také potřebné schvalovací procesy při změnách a investicích jsou opravdu velice pružné.

Při dnešní, řekněme, nestálosti a rozkolísanosti trhu je toto prostě nezbytné. Měl bych také zmínit velice nízkou fluktuaci našich zaměstnanců. Moc si vážím toho, že někteří z nich jsou zde prakticky od počátku. Možná jsou již jako já starší, ale své dlouholeté zkušenosti skvěle a nenásilně přenáší na nově příchozí.

Zlaté pravidlo zní, že kdo nic neočekává, nebývá zklamán. V době založení společnosti jste ale jistě byl plný očekávání a věřil v úspěch svého „one man show“ podnikání. Lze vůbec říct, jak moc předčily současné hospodářské výsledky Vaše původní nejoptimističtější scénáře?

Toto pravidlo se mě netýká. Já mám jiné pravidlo. Heslo, které jsem si kdysi přečetl ve starých dědových knihách a kterým se řídím, zní: „Per aspera ad astra“ neboli: Úsilím ke hvězdám. Znamená to, že pokud se neustále o něco snažíte, vždy to přinese nějaké ovoce.

Nevím, zda lze hovořit o nějakých původních scénářích, zda byly dosaženy a tak podobně. Každopádně můj scénář je neustále stejný, tedy jít pořád dopředu!

Před pár lety jste měl rozhovor v prestižním magazínu Forbes. Už tehdy měla Vaše společnost úžasné výsledky. Můžete říct, kam jste se od té doby posunuli

a jaké největší investice se konkrétně tady, v Mirošově, podařilo zrealizovat?

Posunuli jsme se výrazně v celkovém objemu výroby. Za posledních pět let jsme investovali v Mirošově a ve druhém závodě v Zaječí přibližně 15 milionů Euro. Prakticky všechny ty investice šly do technologií a logistiky.

Kde vidíte sebe a firmu za deset let?

Za deset let doufám, že firmu úspěšně v rámci rodiny předám, případně se spojíme s další velkou zahraniční firmou.

Samotná firma se pak bude v nejbližších letech rozvíjet v rámci EU. Původní myšlenky rozvíjet se i mimo EU mě již opustily a je dobře, že se to nepovedlo.

A plánujete výhledově nějaké další investice?

Nejbližší investice budou směřovat do další zelené energie ve firmě. Záměrně říkám další, protože již dnes jsme z velké části energeticky nezávislí.

Jste úspěšný muž, který má rád silná auta, a stojíte v čele společnosti, která značně zásobuje automotive. Nejde se proto nezeptat na Váš názor v oblasti trendu moderní doby jménem elektromobil?

Elektromobilita je dobrá pro určité oblasti – například v městských částech

a podobně. Například elektrotrolejbusy a vozy MHD smysl dávají. Velice se ale vyhrazuji vůči zákazu všech spalovacích motorů.

Elektroauta jsou dobrá ekologická alternativa, které má ale svoje limity. V každé manažerské škole probíráte pojem diverzifikace rizik. Stoprocentní závislost na elektřině vyvolá velké potíže, a to jak kapacitní, tak také v otázce cenového zneužívání při plné závislosti na tomto zdroji. Vždy, když něco direktivně zakážete, jako v tomto případě spalovací motory, vyvolá to negativní důsledky. Navíc se zastavuje vývoj spalovacích motorů, jejichž nové emise jsou již dnes velice nízké a mohly by být ještě nižší.

Rosso Steel:

Datum založení: červen 1990

Počet zaměstnanců: cca 300

Obrat v roce 2022: 190 mil. €



- steel serviscentrum specializující se na zpracování plochých uhlíkových ocelí

- dělení ocelových svitků na pásku, tvarové nástřihy, tabule

- orientace na automobilový průmysl

- dvě serviscentra v Mirošově a Zaječí s celkovou výrobní kapacitou 200.000 tun ročně

Zdroj: archiv Rosso Steel a. s.