Známe vítěze soutěže družin Nadačního fondu Severočeská voda

Komerční sdělení

Mohu do dřezu vylít olej nebo polévku? Smím do toalety vyhodit zbytek sirupu proti kašli? Na tyto a podobné otázky odpovídali malí účastníci soutěže pro školní družiny, kterou pro ně letos připravil Nadační fond Severočeská voda ve spolupráci se společnostmi vodárenské skupiny Severočeská voda. Do akce, která byla určena žákům z 2. a 3. tříd navštěvujícím školní družinu, se zaregistrovalo celkem 141 školních družin z území Libereckého a Ústeckého kraje.

Foto: SVS