Malotřídní školy se potýkají s různými problémy (ostatně jako všechny školy), ale mají také své přednosti. V Rynárci se snažíme se žáky pracovat tak, aby měli opravdové základy do dalšího života.

Malotřídky nejsou outsideři….. A v Rynárci to víme. | Foto: Základní škola a mateřská škola Rynárec, okres Pelhřimov

Nejenom zvládnuté učivo, znalosti a dovednosti, ale také návyky, že se občas musí udělat něco navíc, že všechno nemusím dostat příkazem, že to nedělám kvůli mamce, taťkovi, paní učitelce, ale pro sebe. Jarda Jágr se také v osmnácti letech nerozhodl, že bude dobrý – nejlepší. Musel makat a nečekat, že to přijde samo. Ano, ono to někdy „bolí“, ale vždycky se to dá přežít. A my jsme to v Rynárci zkusili již několikrát a povedlo se. Důkaz místo slov. Roky 2015 a 2016 jsme makali v olympijském víceboji. A ono z toho bylo 3. resp. 1. místo v celostátním měřítku. To je dávno, můžeme namítnout, ale dřina nepřináší úspěchy hned. V loňském roce 2021, někdy se říká roce pocovidovém, jsme se zapojili do WocaBee – aplikace na vstřebávání, procvičování anglického jazyka. A opět jsme makali, nemuseli, žádný ŠVP nám to nepřikazoval, ale makali jsme a přišlo to. První tři místa v okresním kole a 3. místo v kole krajském. Rok letošní 1., 2. a 5. místo v kole okresním s postupem do kola krajského. Zapojeno podle vlastníka aplikace a vyhlašovatele soutěže obrovské množství škol. I pomyslná laťka kvality soutěže se zvyšuje. Vloni stačilo na výhru nahrát v průměru 108 bodů na žáka, letos na prvním místě naši třeťáci nahráli 961 bod na žáka. Soutěž není pouze o jednotlivcích, ale hlavně o týmech a jejich spolupráci. A k tomuto mají právě malotřídní školy možná blíže. V menším kolektivu se děti více znají a ve spolupráci s učitelem dochází k větší vnější i vnitřní motivaci(www.wocabee.app/soutez). A bez rodičů by to také nešlo, všechny úkoly žáci vypracovávali doma. Samozřejmě nám školáky připravují v naší mateřince a i tam se musí makat, vždyť se jedná také o vzdělávání – předškolní. Probíhá formou hry, ale i při ní vznikají návyky, které pak využíváme my ve škole základní. Abychom vychovali jedince schopné konkurovat, musíme tedy někdy dát víc, než stačí - všichni. Bolí to, ale stojí to za to.

Mgr. Peroutka Tomáš ředitel školy

V mateřské škole v Rynárci žijeme s dětmi ne vedle nich

Nová budova mateřské školy v Rynárci je dvoutřídní a i v tomto školním roce, stejně jako předchozích letech, školku navštěvují děti nejen z Rynárce, ale i z okolních obcí a města Pelhřimova. I v letošním roce jsou počty dětí ve třídách naplněny.

Projekt Jablíčko - pečení ze slaného těsta.Zdroj: Základní škola a mateřská škola Rynárec, okres Pelhřimov

V mateřské škole probíhá vzdělávání dětí formou projektového učení. V projektu Jablíčko se děti na podzim seznámily s podzimní přírodou, počasím, podzimními plody…Také se naučily spoustu nových písniček, říkadel, básniček a dětských her. Při vzdělávání dětí se v naší mateřské škole klade důraz na respektování jejich potřeb a individuální přístup. S dětmi pracujeme léty osvědčeným projektovým vzděláváním. Děti jsou vzdělávány a vychovávány celostně po celý den i mravním a estetickým směrem. Snažíme se vytvořit pevný základ k budoucí spokojenosti a úspěšnosti v životě dítěte. Počáteční úspěchy v MŠ, ale i vyrovnání se s neúspěchem, je důležité k vypěstování zdravého sebevědomí dítěte. Děti mají možnost pracovat vlastním tempem přirozeně a spontánně. Na druhou stranu ve stanovených hranicích, které mají pravidla. Spolupráce s rodiči je velmi důležitá. Cílem našeho snažení je člověk stojící na vlastních nohou.

Kolektiv učitelek mateřské školy Rynárec.