Důvěru být hejtmanem jsem od vás voličů, dostal v době, kdy už jsem byl dva roky senátorem.

Mgr. Martin Červíček, brig.gen.v.v., senátor za Náchodsko a hejtman Královéhradeckého kraje | Foto: Zadavatel

Obě funkce a jejích souběh jsem využíval pouze pro prosperitu regionu a je prokazatelné, že i díky tomuto propojení jsme zvládli nejenom všechny krize, ale v řadě oblastí dosáhli potřebných řešení. Například při zajišťování významných státních investic do železniční a silniční sítě v našem kraji, ve vztahu k rozvoji průmyslové zóny v Kvasinách a související modernizaci Rychnovské nemocnice či v souvislosti s podporou snahy města Jaroměř na záchranu historických objektů pevnosti Josefov. Prosadil jsem urychlení výstavby dálnice D35 na území našeho kraje, podařilo se mi zamezit odkladu výstavby obchvatu Náchoda nebo Rychnova nad Kněžnou, které bylo v rámci řešení úspor na stole. Jako senátor jsem se také zasadil o obnovu systémového financování činnosti vodních záchranných služeb a mnoho dalšího.

Slýchám, zda je možné souběžně vykonávat obě funkce a neošidit to. Za předpokladu, že jste zvyklí si vše odpracovat, umíte maximálně využívat čas, máte manažerské schopnosti a schopné spolupracovníky, tak to určitě lze. Platím za to svým osobním volnem.

Pro prosazování zájmů regionu v prostředí celostátní politiky jsou důležité regionální zkušenosti, ale i znalost toho, jak stát a systém při prosazování veřejných věcí funguje. V Senátu by měli být lidé s prokazatelnou odbornou a řídící zkušeností, kteří neuhýbají před problémy, umí se rozhodnout a dotahují věci do konce. Jsem přesvědčen, že v uplynulých osmi letech svého působení ve veřejném životě jsem výše uvedené prokázal a mnoho občanů našeho kraje má osobní zkušenost s mou prací, ochotou naslouchat, vůlí vždy hledat řešení a snahou pomoci tam, kde je třeba a věřím, že mi důvěřují. A proto v tom chci pokračovat, a proto jsem se rozhodl svůj mandát znovu obhájit.

V Senátu bych se nadále rád věnoval bezpečnosti, která ovlivňuje téměř všechny oblasti našeho života. Ať už z pohledu připravenosti na nové hrozby, jako je například kyberkriminalita, tak i přípravy integrovaného záchranného systému na nepředvídatelné události a s tím související systémové změny. Další oblastí je doprava. V našem regionu např. dotažení mezistátního spojení s Polskem, modernizace železniční infrastruktury a systémové financování silnic. Zaměřím se také na zdravotnictví v souvislosti s rozvojem a udržitelností zdravotních oborů jednotlivých okresních nemocnic, a hlavně na změny ve financování zdravotnictví a odpovědnosti zdravotních pojišťoven.

Zadavatel: ODS, zpracovatel: VLM a.s.