Ekologický zimní posyp existuje! A není to jen tak nějaká slabá náhražka soli, písku nebo štěrku. Objevte výhody 100% přírodního Zimního posypu Liapor, který se postará o kluzké chodníky, parkoviště i silnice. Nepoškodí ale vaše boty, ani nepotrápí domácí mazlíčky, nepoškodí vaše auto, neucpe kanalizaci. A na jaře ho můžete použít na provzdušnění substrátu na zahradě.

Foto: Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.

Zimní posyp Liapor je vlastně keramzit, který znáte třeba z květináčů. Je to 100% přírodní jíl, vypálený při vysokých teplotách bez veškerých chemických přísad a nečistot. Jen je nadrcený na drobnější kousky. Ty spolehlivě zamezí podklouznutí zasněžených nebo zmrzlých komunikací. To ale není zdaleka vše.

Funguje i při velmi nízkých teplotách

Zimní posyp Liapor se řadí mezi inertní zimní posypy. To znamená, že je chemicky netečný a nespouští žádné chemické reakce při kontaktu s rostlinami, kůží, kovy ani jinými povrchy. Lze ho tak bez jakýchkoliv omezení použít i v chráněných krajinných oblastech, u zdrojů pitné vody nebo třeba v památkově chráněných územích. To mu ale neubírá na síle. Jeho účinnost je doložena i při velmi nízkých teplotách až -15°C, při nichž i posypová sůl selhává.

Zdroj: Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.

Posypete až 3,5x větší plochu

Při výčtu dalších výhod můžeme srovnávat zase s konkurenčními inertními posypy. S malým balením posypu, které váží cca 4,5 kg, ošetříte až 100 m2 plochy. To je průměrně 3,5x více, než se štěrkem nebo pískem. Navíc se díky jeho nízké hmotnosti tolik nenadřete. Nemusíte se ani obávat ucpané kanalizace. Na rozdíl od štěrku a písku se neusazuje, ani nevydírá díry do potrubí. Díky porézní struktuře a nízké hmotnosti jednoduše odplave. Vše, co po zimě zametete, můžete navíc s klidem v duši použít na trávník a záhony. Drcený keramzit se totiž běžně používá k provzdušnění substrátů.

Zdroj: Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.

Šetří i vaši peněženku

Kromě výhodné ceny na m2 ošetřené plochy a nižším nákladům na jarní úklid nabízí ještě další zajímavou úsporu. Posyp od Liaporu nemusíte tak často dosypávat. Narozdíl od štěrku při oblevě vzlíná na povrch. Když zase teploty klesnou pod bod mrazu, zůstává na povrchu a účinkuje dál.

Praktické balení, snadný nákup

Zimní posyp Liapor můžete koupit v praktickém balení po 50 nebo 10 litrech online na obchod.liapor.cz. Najdete ho ale i v široké obchodní síti Liapor. Pro velkoodběratele nabízí Liapor balení po 1000 litrech nebo just in time dodávky volně loženého materiálu.

Zdroj: Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.