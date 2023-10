Ženy s dětmi často nenajdou práci, protože pro ně není uzpůsobená. Citlivé téma, které se dere na povrch.

Částečné úvazky a flexibilní práci ještě dost zaměstnavatelů v Česku nezná. | Foto: KBC Global Services

V Česku je na mateřské nebo rodičovské dovolené okolo 357 tisíc lidí, z 98 % jde o ženy. Pracuje ale jen každá druhá matka (s dítětem do dvou let), která pracovat chce, ukazuje nový průzkum společnosti Deloitte a platformy Mumdoo.

Čas mají, když děti spí

„Pracuju hodně po večerech, když dcery usnou, o víkendu, a když manžel vezme děti ven na hřiště,“ vypráví mladá maminka Vlaďka Horáková, která je na rodičovské se dvěma dcerami (4 a 2 roky) a zároveň pracuje jako koordinátorka týmu testerů v brněnské KBC Global Services. S kolegy zajišťují podpůrné procesy pro banky a pojišťovny napříč celou Evropou.

Starší dcera chodí do školky a tu mladší má Vlaďka u sebe – říká, že práci s pevně stanovenou pracovní dobou si v tomto nastavení představit nedokáže. Průzkum ukazuje, že 61 % žen s dětmi do dvou let má jen nárazové hlídaní, případně žádné. Pracovat mohou hlavně, když děti spí. Vlaďka má štěstí, že ji v práci podporuje manžel a babička s děděčkem, kteří dcery občas pohlídají.

Když se Vlaďka po první mateřské vracela do práce, v KBC Global Services jí umožnili, aby na to šla postupně. „Nastoupila jsem tehdy jako testerka. Vždycky jsem si zapsala úkol a bylo na mě, kdy ho vypracuji, pokud dodržím termín. Postupně jsem si přibírala víc práce, podle toho, jak to s péčí o dceru šlo sladit,“ vysvětluje a dodává, že poloviční úvazek hned ze začátku by byl náročný. „Hodně mých kamarádek nemá ani příležitost, aby se do práce vrátily, a když už, tak na 70% nebo plný úvazek.“

Realitou je, že většina zaměstnavatelů v Česku moc částečných úvazků nenabízí. V porovnání se zbytkem EU máme téměř nejnižší podíl zkrácených úvazků vůči celkové zaměstnanosti, ve třetím čtvrtletí roku 2022 to bylo 6,2 %, ukazují data Eurostatu. V Německu 28 %.

Skloubit práci a mateřství vyžaduje perfektní organizaci času.Zdroj: Vladimíra Horáková

Často přejdou ke konkurenci

Vlaďka pracuje výhradně z domova, 90 % jejího týmu tvoří další maminky s dětmi, a když se všechny jednou za čas sejdou v kanceláři, těší se na to i jejich ratolesti. Dovádí totiž na skluzavce a ve firemním hracím koutku. V KBC Global Services mají celoročně otevřené pozice nejen pro maminky, ale i studenty a starší ročníky, kteří také potřebují nižší úvazek.

Ženy se při mateřské nebo rodičovské často nemohou vrátit k původnímu zaměstnavateli – alespoň ne na stejnou pozici, jedině do jiné role s odlišnou náplní práce. Průzkum odhalil, že 74 % žen nepracuje u svého původního zaměstnavatele, ale často u konkurence.

Maminky s malými dětmi představují velký ekonomický potenciál, který v Česku zatím neumíme využít. A to i přesto, že je u nás nezaměstnanost dlouhodobě nízká, kvalitních zaměstnanců málo a ženy pracovat chtějí.

„Když si domlouvám hodinovou schůzku a mladší dceru nemá kdo hlídat, v hlavě mi běží scénář, co zařídit a kdy připravit oběd, aby dcera během schůzky spala. Připravuji si i triky, jak ji zabavím, kdyby se probudila,“ směje se Vlaďka a na kameru ukazuje misku s dobrotami, kterými by dcerku případně uplatila. Mateřství Vlaďku naučilo perfektní organizaci času, a když na to přijde, vyřídí schůzku i z auta před školkou. Ačkoliv by to podobně zvládla i spousta dalších maminek, ne každá má stejné štěstí na zaměstnavatele jako Vlaďka.