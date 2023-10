Řídící centrum logistiky, je srdcem a mozkem našeho automatizovaného E-commerce skladu, spuštěného v roce 2022. Naši pracovníci jsou zodpovědní za permanentí sledování a dohled nad všemi klíčovými procesy, které zajišťují plynulý chod našeho skladu a efektivní dodávky produktů zákazníkům DM drogerie - která je klíčovým partnerem pro naši společnost.

Foto: LOXXESS Bor s.r.o.

Díky pokročilým technologiím a systémům automatizace dokážeme velmi rychle reagovat na potřeby a dynamicky se měnící chování koncových zákazníků a zajistit tak, že zboží je doručováno včas, s minimálními chybami a v objemech, které by byly v jiném typu skladu těžko představitelné. Práce v Řídícím centru nám dává příležitost přinášet inovace do e-commerce logistiky a významně se tak podílet na úspěchu našeho podnikání.

Našim čtenářům tentokrát přinášíme krátký rozhovor s Matějem Kovačkou, který je manažerem tohoto oddělení.

Matěj KovačkaZdroj: archiv autoraJak dlouho jste již členem týmu LOXXESS, jaký byl Váš kariérní posun v rámci společnosti a jaká je Vaše současná pracovní pozice a náplň práce?V Loxxess jsem začal pracovat v roce 2014, tento rok je to tedy 9 let. Přes vedoucí pozice, od nižších po vyšší, jsem se přes jiné projekty v rámci organizace vypracoval ke svému aktuálnímu zaměření, kterým je práce na pozici Leiter Leitstand - česky bychom řekli Vedoucí řídícího centra. Moje současná náplň práce se tedy týká hned několika okruhů činností, které mají přímý vliv na vlastní výrobu. Primárně je to development a organizace týmu pracovníků a vedoucích Řídícího centra, oddělení Správy dat a týmu Datových analytiků. Zároveň je to shromažďování, analýza a interpretace dat týkajících se automatizovaného provozu, což nám pomáhá procesy průběžně zlepšovat. Vedoucí řídícího centra pravidelně komunikuje se zákazníkem DM a aktivně se účastní na strategických rozhodnutích týkajících se vývoje projektu, což je v současné době zásadní činnost a hraje to velkou roli v mém denním rozvrhu.

Co Vás nejvíce baví na práci v LOXXESS a co Vás inspiruje, když řídíte logistický tým?Mojí hlavní motivací je uplatnění v práci, ve které můžu vést týmy plné chytrých lidí, pracovat v moderním provozu a mít zároveň možnost se podílet na strategických krocích společnosti - tedy kombinace faktorů, která mě osobně velmi baví a nutí mě pokračovat v práci.

Kolik členů má Váš tým a můžete nám říct něco o jejich hlavních rolích a odpovědnostech?Mnou vedená oddělení nejsou v kontextu firmy nijak velká a v součtu se jedná zhruba o 50 lidí. To jim ovšem neubírá na důležitosti, ba naopak - činnost každého z nich je esenciální pro zachování výroby v kvalitě a rychlosti, jakou si představujeme a jakou garantujeme. Tým Řídícího centra je "mozkem" výroby a jeho mimořádně komplexní činnost zasahuje do všech produktivních procesů projektu a jejich kroky a rozhodnutí přímo ovlivňují, zda výroba bude považována za úspěšnou, či ne. Tým Správy dat je zodpovědný za veledůležitá rozhodnutí týkající se rozložení materiálu v jednotlivých částech skladu podle dynamicky se proměňujících ukazatelů z výroby a kapacit specifických částí skladu, čímž reagují na pravidelně měnící se chování zákazníků a strukturu zakázek změnou rozložení produktů v hale. Datoví analytci se zabývají vývojem a udržováním nástrojů usnadňující a urychlující práci s daty a reportingovou činností většího rozsahu.

Jaké jsou hlavní předpoklady a dovednosti, které hledáte u potenciálních členů Vašeho týmu?

Nejvíce oceňujeme zkušenosti s intralogistickými procesy, schopnost práce s daty a jejich porozumění a vůle učit se novým věcem. Chuť nakouknout pod pokličku detailů moderního provozu a moderní logistiky u nás má nezastupitelnou roli..

Hledáte aktuálně nové kolegy do Vašeho oddělení? Pokud ano, jaké pozice máte volné, případně na koho se mohou uchazeči obracet?

Ano, v našem týmu máme otevřeno několik zajímavých pozic. Pokud chtějí uchazeči zjistit bližší informace, doporučuji navštívit naše webové stránky loxxess.cz nebo prověřit nabídky pracovních pozic na jobs.cz a prace.cz. Také můžete kontaktovat naše náborové oddělení na telefonním čísle: 372 480 174, případně na emailové adrese: prace@loxxess.com