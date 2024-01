Mandle byste měli do svého jídelníčku zařadit nejlépe celoročně. Jde totiž o potravinu, která má nespočet zdravotních benefitů. Ty hlavní naleznete uvnitř článku.

Nekonečná zásoba vitaminů a minerálů

Mandle mají, podobně jako další druhy ořechů, vysoký obsah některých vitaminů a minerálů. Jde o látky, které napomáhají správné funkci našeho těla. Právě díky tomu, že ořechy, madle nevyjímaje, jsou doslova napěchované zdraví prospěšnými látkami, je jejich zařazení do jídelníčků tak žádoucí.

Nemusíte konzumovat jen celé mandle. Skvělou volbou může být i mandlové máslo nebo třeba mandlová mouka.

Které látky konkrétně mandle ve velké míře obsahují a jaké benefity z jejich konzumace plynou?

Vysoký obsah vitaminu E

Mandle jsou velice bohaté na vitamin E. Sníte-li hrst mandlí, přijmete z ní až polovinu doporučené denní dávky tohoto významného antioxidantu. Pravidelný přísun vitaminu E pomáhá snižovat riziko závazných onemocnění včetně rakoviny nebo Alzheimerovy choroby.

Mandle jsou skvělé do redukční diety

Trpíte nadváhou? Pak je pravděpodobně na čase změnit jídelníček a přebytečná kila opět shodit. Mandle se k tomuto účelu skvěle hodí. Nemyslíme to tak, že byste se měli mandlemi přecpávat od rána do večera – to by kýžený efekt nepřineslo. Mandle ale můžete přidávat do zeleninových salátů. Pomohou vám se více zasytit a i přes menší porce přijme vaše tělo potřebné živiny.

Spolu s dalšími oříšky tak mandle do vašeho jídelníčku nepochybně patří. Dokonce se doporučuje, že byste měli každý den sníst přibližně hrst ořechového mixu, jehož by i mandle měly být součástí.

Příliš vysoká hladina cholesterolu?

Sdělil vám lékař, že máte příliš vysoký cholesterol? Okamžitým řešením může být nasazení medikace. Jenže proč brát pravidelně vysoké dávky léků, když si můžete pomoci změnou jídelníčku? Mandle pomáhají snížit hladinu „zlého“ cholesterolu v našem těle a naopak zvýšit hodnoty toho typu cholesterolu, který je pro naše tělo prospěšný. Díky tomu se hodnoty mohou dostat opět do normálu a medikaci budete moci snížit, nebo dokonce vysadit. Samozřejmě ale platí, že nestačí pouze konzumovat mandle. Ze svého jídelníčku budete muset vyřadit nezdravé tučné potraviny a také zapracovat na své případné nadváze. Díky tomu snížíte mimo jiné i riziko infarktu.

Mandle jsou vhodné i pro cukrovkáře

Nejen pro mandle, ale i pro ořechy obecně je typické, že obsahují jen malé množství sacharidů a naopak mají vyšší podíl bílkovin a pro naše tělo prospěšných tuků. Díky tomu nedochází při konzumaci mandlí k rozkolísání hladiny cukru v krvi a jde tak o potravinu vhodnou i pro cukrovkáře. Pomůže i vysoký podíl hořčíku v mandlích obsažený.