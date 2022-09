Společnost Kavon, která sídlí v Medlešicích na Pardubicku, má za sebou dvacetiletou zkušenost s výrobou sofistikovaných manipulátorů pro přední výrobce automotive, jako jsou Škoda Auto, TPCA, KION nebo RONAL.

Naše manipulátory lidem usnadňují fyzickou dřinu. | Foto: Kavon

Nutno předeslat, že o zákazníky nemají v Kavonu nouzi. Podle jednatele Jaroslava Nováka za nimi firmy se svými požadavky přicházejí samy. Kromě dlouholetých zkušeností a výjimečné kvality produktů, které firma vyrábí, je to dáno tím, že se v případě manipulátorů jedná o konkrétní řešení vytvořené podle požadavků zákazníků přesně na míru.

„Všechny naše výrobky jsou zhotovené na základě potřeb našich zákazníků, kteří chtějí svým zaměstnancům ulehčit od těžké fyzické práce. Každý náš výrobek je vytvořený na míru pro speciální pracovní činnost,“ popisuje Jaroslav Novák a na příkladu montáže kol na automobily vysvětluje, jak manipulátory fungují.

„Přestože to na první pohled nevypadá, obsluha linky při montáži kol za směnu manipuluje s hmotností až sedm a půl tuny. Naše manipulátory lidem usnadňují fyzickou dřinu, pracují s nimi úplně lehce a nejsou tak fyzicky unavení,“ říká jednatel Kavonu. Podle Jaroslava Nováka představují nepřípustnou ergonomickou zátěž na výrobní lince už břemena vážící více než deset kilogramů. A v tomto okamžiku přicházejí lidem na pomoc manipulátory.

„Nenahrazujeme pracovníky, jako v případě robotizace, ale ulehčujeme jim práci. Manipulátory slouží k tomu, aby se jim ulevilo od fyzické dřiny a mohli se soustředit na práci samotnou. Když budete doma měnit všechny čtyři kola na autě, fyzicky vás to příliš nezatíží. Pokud ale musíte namontovat dvě kola za minutu a děláte to celou směnu, celková zátěž je obrovská,“ pokračuje Jaroslav Novák.

Aby manipulátor, který má usnadnit konkrétní pracovní činnost, fungoval tak jak má, je nezbytné tuto pracovní činnost přesně poznat. „Než začneme manipulátor vymýšlet, jdeme se na pracoviště, kde má sloužit, podívat. A nějaký čas pozorujeme člověka na lince, jak pracuje, abychom pochopili pohyby, které provádí. Vůbec nejlepší je, když si to zkusíme sami, potom víme, jak manipulátor vyrobit. Manipulátor musí být lehce ovladatelný. Jakmile začnete napínat břišní svaly, už je to špatně. Obsluha s ním musí pracovat s lehkostí a samozřejmostí. Když to tak nebude, tak s manipulátorem lidé nebudou chtít pracovat,“ vysvětluje Jaroslav Novák.

Další metoda, kterou v Kavonu využívají při hledání nejlepšího řešení, jak manipulátor pro konkrétní pracovní činnost zkonstruovat a vyrobit, je seznámit s navrženým řešením jeho budoucí obsluhu. „Když manipulátor nakreslíme a představujeme zákazníkovi, vždycky máme požadavek na to, aby přizvali i zaměstnance, kteří s ním budou pracovat,“ zdůrazňuje.

To, jestli se vše povedlo a na míru vyrobený manipulátor funguje tak, jak má, si jednatel Kavonu často ověřuje sám přímo v praxi. „Jdu se podívat do provozu, kde se náš manipulátor používá a ptám se obsluhy, která mě nezná, jak se jim s ním pracuje. Většinou říkají, že je to dobré, ale nastaly i situace, kdy jsme manipulátor na naše náklady upravili,“ neskrývá Jaroslav Novák.

Pokud má jednatel Kavonu ukázat na jeden manipulátor, který je něčím výjimečný, rozhovoří se o montáži panoramatických střešních oken pro vozy Škoda Superb. Původní manipulátor v Kavonu vyrobili už v roce 2014. „U panoramatických oken jsme začínali s tím, že jsme panoramatické okno přesně umístili na pozici do auta a v první fázi dva pracovníci přišroubovali každý po čtyřech šroubech. Zbytek šroubů se domontoval na dalším taktu (pracovišti). Pak přišel požadavek na utažení alespoň deseti šroubů a na dalším pracovišti se utahoval zbytek. To byla další modifikace původního manipulátoru. Nakonec to skončilo požadavkem na utažení všech osmnácti šroubů. Poslední model manipulátoru už utahuje sám a automaticky všech osmnáct šroubů. Firmě jsme tím ušetřili celý jeden takt na lince,“ vzpomíná Jaroslav Novák.

A zvýšila se i výsledná kvalita montáže. Technické řešení, díky kterému je střešní panoramatické okno přesně usazeno na svoje místo, však ředitel Kavonu prozradit nechce. „Fígl, jakým jsme toho dosáhli, si nechám pro sebe,“ usmívá se Jaroslav Novák. Konstatuje však, že od doby, kdy Škodovka manipulátor pro montáž panoramatických oken používá, jsou všechna okna v nejvyšší kvalitě.

S myšlenkou vyrábět manipulátory přišel podle Jaroslava Nováka v roce 2001 jeho bratr Zdenek. „Vzpomněli jsme si na původní řemeslo a povedlo se to. Vždy je hezké, když někdo něco umí. Byl to návrat k řemeslu,“ uzavírá jednatel Kavonu.

