Zemědělský svaz ČR připravil mapu www.najdizemedelce.cz, ve které najdete prodejny našich lokálních zemědělců prodávajících své produkty „ze dvora“.

Foto: Zemědělský svaz České republiky

V mapě www.najdizemedelce.cz si můžete vybírat z více než 600 prodejen. U každého prodejce je uvedena adresa, otevírací doba a sortiment prodeje. Pod mapou je blog, kde se kromě aktualit můžete seznámit s jednotlivými podniky a jejich sortimentem prostřednictvím článků nebo rozhovorů.

Tak například v Zemědělském družstvu Všestary s láskou pečují o sebemenší kousek půdy, který jim byl s důvěrou svěřen do opatrování. Zaměřují se na pěstování pšenice, sóji GMO free, cukrovky, sladovnického ječmene, řepky olejky a krmných plodin. Pěstují také Všestarskou cibuli a daří se u nich i brokolici: „V posledních letech se změnily klimatické podmínky, spotřebitelská poptávka, a i způsoby pěstování cibule se zefektivnily. Přemýšleli jsme, jak na tyto změny zareagovat. Pěstování brokolice jsme zaváděli postupně. Plochu jejího pěstování jsme rozšířili a pěstujeme ji zhruba na 100 hektarech. Zasázíme 3 miliony kusů ročně a veškerá produkce putuje do tuzemských obchodů. Brokolice je všeobecně velmi zdravá, nabitá vitamíny a minerály. Byla doložena také anti karcinogenní aktivita brokolice. Významnou roli při ní hrají glukosinuláty – sirné sloučeniny s výrazným preventivním účinkem proti nádorovému bujení. A u té všestarské to platí obzvlášť, neboť je vypěstovaná v našem regionu, na české půdě a pod českým nebem,“ řekla nám Monika Nebeská, ředitelka podniku.

V zemědělském podniku 1. zemědělská a.s. v Chorušicích na Mělnicku prodávají krmiva a chovatelské potřeby pro domácí a hospodářská zvířata. Nově tu spustili i minimlékárnu, ve které vyrábí a prodávají mléčné výrobky a sýry z čerstvě nadojeného plnotučného A2 mléka. „V našem zájmu je mít pro zvířata co největší komfort. 99 % chovatelů nedělá záměrně nic, co by bylo proti komfortu zvířat. Vždyť by si tím jen snižovali vlastní užitkovost. Každý ví, že produkuje jenom zdravé zvíře. Máme moderní stáje a máme to štěstí, že v naší zemi disponujeme dobrou a kvalitní poradenskou sítí výživářů a plemenářů v živočišné výrobě. Je třeba říct, že být dojnicí je určitě těžká práce. U nás máme před kravínem park a v něm chystáme pomník věnovaný dojnicím. Dojnice u nás považujeme za ty nejtvrdší pracovnice,“ řekl nám MVDr. Miroslav Hrdlička, ředitel podniku.

Zdroj: Zemědělský svaz České republiky

Čerstvé a poctivé maso z regionu nabízí Chlenské maso. Všechny výrobky, které ve Chlenech nabízejí, pochází z jejich vlastních zvířat. Ty chovají v okolí Chlen a krmí je výhradně surovinami, které sami pěstují na polích a lukách pod Orlickými horami. Kvalitu masa tak hlídají už od počátku.