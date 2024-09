Na dotazy čtenářů Deníku odpovídal v on-line rozhovoru Marcel Dlask, kandidát na hejtmana Pardubického kraje za SPD.

Jsou letošní krajské volby podle vás referendem o vládě?

Ano, zcela jistě! Již v těchto krajských volbách je důležité vyjádřit svůj názor a dát vládě jasně najevo, že její vlastizrádná a kolaborantská politika musí skončit.

Kde jsou podle vás největší slabiny v řízení Pardubického kraje?

V první řadě je to totální devastace zdravotní péče a zdravotnictví pod vedením současné vlády kraje. Náměstkyně pro zdravotnictví paní Matoušková je absolutně nekompetentní a nemůže vést tuto oblast. Kraj absolutně nezvládl dialog mezi lékařskými týmy a zdravotnickým personálem, a zdravotnictví se potýká na okraji propasti. Dále současní představitelé po dvanáctiletém vedení kraje trpí tzv. provozní slepotou. Nedokáže řešit problémy občanů, které jsou sice menšího významu, ale pro naše občany velmi důležité (například podpora spolků, rybáři, myslivci, včelaři, podpora nového bydlení a startovací byty, podpora místních farmářů a prodeje jejich produktů atd.) Velkou slabinou je podpora cestovního ruchu.

Jak chcete vyřešit podfinancování krajských nemocnic a zároveň také stabilizovat zdravotnický personál?

V první řadě je nutné vyhlásit výběrová řízení na manažerské pozice v krajských nemocnicích a dát vítězům jasné zadání na stabilizaci nemocnic. Za posledních 6 let bylo 6 ředitelů krajské nemocnice. Dnes jsou to političtí vazalové pana hejtmana, a místo aby dělali svou práci, tak dělají politiku. Pro vedení kraje je jediný úkol: zajistit vhodné finanční a pracovní podmínky pro jednotlivé lékařské týmy a zdravotnický personál tak, jak jim slíbila vláda. Je nutné navázat úzkou spolupráci s Fakultní nemocnicí Hradec Králové.

Vidíte prostor pro výrazné úspory v rámci kraje?

Jsou možnosti, jak ušetři,a to zejména v oblasti uzavírání nevýhodných a kamarádíčkovských externích smluv pro vyvolené, kterých je několik a jdou do milionů korun. Zrušení cestovní kanceláře hejtmana pana Netolického, kde on a jeho radní, úředníci a náměstci utrácejí stovky tisíc korun za zahraniční cesty.

Dělá současná krajská koalice pro své občany dost, mám na mysli například v oblasti podpory nájemního bydlení pro mladé rodiny i seniory?Dělá, ale nedostatečně! Chybí větší podpora mladých rodin a bydlení pro mladé formou projektů podpory výstavby bydlení, fondu rozvoje a oprav. Chybí finanční pobídky pro mladé na výstavbu bytů a domů. Chybí infrastruktura u nově vznikajících obytných zón, ale i stávajících, jako jsou školky, jesle, dostupná doprava a zdravotní péče. Chceme vytvořit tyto pobídky a fondy pro podporu mladých rodin a nového bydlení. Co se týče seniorů, tak zde naopak musím vedení kraje pochválit, i když je vždy co zlepšovat.

