Marek Novotný: nejde jen o tvrdé lokty, ale také o slušnost a strategii

Komerční sdělení

Marek Novotný je rodákem z Olomouce a velkým vlastencem. Po třicet let úspěšně řídí realitní kancelář a rozšířil své podnikání i do oblasti hotelnictví. Nicméně se nejedná o typického nekompromisního obchodníka, jak by se mohlo zdát. Je spíše renesanční osobností, pro niž jsou emoce hlavním hnacím motorem, a vždy se snaží jednat tak, aby si zachoval dobrý pocit.

Foto: Martina Fajarudin