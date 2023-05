V rámci snahy co nejvíce komunikovat s občany a také v souvislosti s připravovanými investičními akcemi hodlá vedení Mariánských Hor a Hulvák pokračovat v pořádání pravidelných setkání s občany, a to hlavně v lokalitách, kde budou realizovány plánované investiční akce.

Dům v ulici Knupferova se dočká rekonstrukce | Foto: Statutární město Ostrava

„Slyšet přímo od lidí, jak se jim žije v té které části obvodu, co je tíží, jaké mají problémy a podobně, je pro nás důležité. Na základě těchto informací můžeme pružněji reagovat. Z naší strany pak obyvatel vyslechnou, jaké se v jednotlivých lokalitách plánují investice či opravy. Můžeme pak diskutovat i o případných připomínkách k nim,“ uvedl starosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Patrik Hujdus.

Jen posledních dvou týdnech proběhly hned tři taková setkání. K plánované rekonstrukci ulice Karla Tomana, regenerace sídliště Mojmírovců a k rekonstrukci domů v ulici Knupferova.

V ulici Karla Tomana jsou chodníky narušeny působením kořenů blízkých stromů. Trhají jejich povrh, prorůstají obyvatelům do zahrad, ničí ploty a v některých případech dokonce tlačí na obvodové stěny budov. Možné řešení rekonstrukce celé ulice tak účastníci setkání diskutovali v obřadní síni mariánskohorské radnice spolu se zástupci radnice včele se starostou Patrikem Hujdusem.

Již v roce 2019 nechalo vedení obvodu zpracovat čtyři návrhy, které se zabývají možnostmi úpravy prostoru, včetně vybudování nových zelených parkovacích míst a výsadby zeleně. Bohužel každé z řešení obsahuje také nutnost pokácet vybrané rizikové stromy.

„Právě proto jsme konečné řešení na několik let odložili, protože je důležité, aby si lidé z lokality vybrali, zdali stromy zůstanou a problémy s chodníky se nevyřeší, nebo jestli opravíme, co je potřeba, ale to se sebou nese nevyhnutelné pokácení dřevin, což zásadně změní klima v ulici a její současný charakter. A proto jsme se potkali s lidmi, abychom jim řekli, jaké možnosti máme. A přesně to je smyslem podobných veřejných setkání. Díky tomu, že občané projeví zájem přijít a zapojit se, se tak sami podílí se na konečném výsledku,“ uvedl starosta Patrik Hujdus.

Obyvatelé se k jednotlivým návrhům vyjádřili a většinově projevili názor, že chodníky je skutečně potřeba řešit jako prioritu, a to i s nutným zlem v podobě vykácení vybraných stromů. Vedení radnice ovšem na společné debatě přislíbilo, že kromě podnětů od obyvatel do finálního řešení opravy zahrne také výsadbu stromů nových.

„Vybereme takové kultivary, které jsou do podobné městské zástavby vhodné a především budou mít schopnost vyrůst rychle, aby se ulice zase co nejdříve zelenala,“ dodal starosta.

Starosta Patrik Hujdus při diskusi s občanyZdroj: Statutární město Ostrava

Setkání se neslo díky pozitivnímu přístupu všech zúčastněných ve velmi konstruktivním a pozitivním duchu. Byla vidět opravdová snaha všech, i přes rozdílné osobní potřeby a nastavení, najít optimální řešení.

Také k tématu regenerace sídliště Mojmírovců se počátkem května uskutečnilo v prostorách Obchodní akademie, která je součástí sídliště, setkání občanů se zástupci vedení radnice a architektky.

„Nechceme o rozvojových plánech obvodu rozhodovat od stolu a rádi bychom slyšeli především názor lidí, kteří v lokalitě žijí a jichž se jakékoliv změny nejvíce dotknou. Smyslem je představit obyvatelům možnosti, které se při úpravě prostoru nabízí a které jsou reálné, a zároveň sesbírat jejich názory, připomínky a podněty a zapracovat je do výsledné podoby projektu,“ uvedl starosta Patrik Hujdus.

Architektka Iva Seitzová představila první verzi návrhu, která plánuje například vznik dětského hřiště, nové chodníky, rozšíření parkovacích stání, výsadbu zeleně i nový mobiliář. Vysvětlila občanům také určité limity prostoru, kterými předešla nereálným očekáváním, kdy například není možná výsadba stromů v místě kde jsou pod zemí vedeny inženýrské sítě, i kdyby si stromy přáli občané i vedení radnice.

„Setkání trvalo téměř dvě hodiny a je pro mě velice pozitivní, že většina času patřila právě diskusi s občany. Dotazy, podněty i připomínky jsou o to cennější, že vycházejí od lidí, kteří své sídliště znají nejlépe,“ řekl Patrik Hujdus.

Díky diskusi si tak všechny strany upřesnily, například to, kde je ideální postavit kontejnery, by to neměli senioři daleko, kudy by bylo nejefektivnější vést chodníčky či přání zachovat kopeček, aby měly děti kde v zimě sáňkovat. Nyní bude opět na řadě architektka, která všechny pečlivě poznačené závěry zapracuje do studie a poté bude následovat další setkání, kde se budou moct lidé s výsledkem seznámit a případně ještě něco doplnit.

„Výsledek by měl vyhovovat nejen lidem, kteří na sídlišti žijí, ale také například studentům Obchodní akademie, kteří tráví svůj čas v okolí školy. Rád bych poděkoval řediteli školy, panu Liboru Lenčovi, který se setkání také aktivně účastnil a seznámil nás se záměrem zvětšit parkovací možnosti pro studenty v areálu školy. Díky tomu se podaří odlehčit parkovací plochy sídliště,“ dodal starosta.

V klubovně hospůdky na Slovanu se začátkem května odpoledne uskutečnilo setkání nájemníků bytů z domů v ulici Knüpferova 1 a 2 se zástupci vedení našeho městského obvodu. Starosta Patrik Hujdus společně s místostarostou Jiřím Pagáčem přítomné informovali o chystané rekonstrukci a snížení energetické náročnosti domů.

„Snažíme se postupně opravit a zateplit všechny obecní bytové domy a velkou část peněz čerpáme z dotací. Přesto ale máme pouze omezený rozpočet a dotace by na opravu v tomto rozsahu nestačila. Proto jsme rádi, že se podařila vyjednat významná finanční podpora, kterou nám přispěje město Ostrava. Rád bych tímto ocenil jak původní, tak nyní nové vedení města, která nám obě vyšla velkoryse vstříc, a hlavně díky nim můžeme rekonstrukci provést,“ řekl starosta Patrik Hujdus.

Ještě letos dojde k zateplení domů, odstranění gamatů a přechodu na centrální vytápění, s tím, že ve sklepě budou umístěny nové plynové kotle. Dále budou vyměněny páteřní instalační rozvody ve společných prostorách a provedena izolace spodní stavby. Lidé díky tomu ušetří za energie, zejména pak za teplo.

„Na rozdíl od předchozí rekonstrukce Knupferovy 3 a 4, která byla ve stejném rozsahu, bude zde nutné provést práce včetně rozvodů vnitřních instalací za plného provozu budovy. Naší snahou však bude zajistit co nejmenší dopad na běžný život obyvatel, tak aby se jim co nejméně snížil obyvatelský komfort,“ uvedl 1. místostarosta Jiří Pagáč, který má ve svém resortu oblast investic.

„Bez součinnosti obyvatel domu se takové rozsáhlé opravy nedají provést, ale zásah už je opravdu nutný. Domy jsou staré se špatně udržovatelným klima, kdy se neustále i při opakovaném větrání tvoří plísně. A navíc je pak problém domy vytopit. Po zateplení budovy zmizí vlhkost, dojde k přerušení různých tepelných mostů, které způsobují plíseň, a výrazně se zvýší kvalita bydlení občanů,“ doplnil starosta.

Vedení radnice plánuje i v budoucnu občany zapojovat do diskusí o tématech, které se jich budou dotýkat. Zajímá se o všechny názory na veřejný prostor, bezpečnosti v okolí, pořádku a dalších témat, které povedou ke zlepšení života v Mariánských Horách a Hulvákách.

„Již v příštím týdnu se potkáme s obyvateli k probíhající rekonstrukci ulice Přemyslovců a následovat budou akce k regeneraci sídliště U Dvoru nebo parku za Hodoňankou. Není to aktivita, která probíhá jen krátce, v období před volbami. My se setkáváme s občany neustále, reagujeme na dotazy a komentáře, které přijdou prostřednictvím facebookového profilu Stránka přátel Mariánských Hor a Hulvák. Odpovídáme na emaily, které lidé píšou konkrétním resortním členům vedení i mně, lidé za námi přicházejí i osobně. My se vždy snažíme reagovat, odpovídat a vysvětlovat, a tak si myslím, že je to správně,“ dodal starosta Patrik Hujdus.