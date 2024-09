Vrchol letního cestovního divadelního projektu OLDstars on the ROAD se prolne se zahájením Divadelního festivalu v Kutné Hoře, který pořáda “Divadlo roku” X10, v premiéře původního openair projektu Marie Stuartovna v režii studenta DAMU Prokopa Košaře ve čtvrtek 19. září ve 21:00 v Breyerových sadech pod Vlašským dvorem.

Foto: OLDstars z.s.

Není to první spolupráce OLDstars s Divadlem X10?

OLDstars se s X10 v Kutné Hoře potkávají již několik let. Dalším z našich letošních společných projektů byl opencall na uměleckou podobu lavičky v centru města. Vítězné dílo od architekty Kateřiny Goryczké slavnostně odhalíme ve čtvrtek 19. září 2024 v 16:00, jako součást zahájení Divadelního festivalu v Kutné Hoře, vedle kostela sv. Jakuba - Havlíčkovo náměstí 85. Pár hodin před naší premiérou Marie Stuartovny. Výrobu lavičky do veřejného prostoru jsme zaplatili z výtěžku našich benefičních divadelních projektů.

Jak vznikl nápad inscenovat zrovna Marii Stuartovnu?

Po úspěchu loňské inscenace hry Maria Von Mayenburga Mars v režii Karolíny Vaňkové a Martina Modrého, která proběhla v prostorách vypuštěného zimního stadionu v Kutné Hoře jsme se rozhodli pokračovat v principu jedinečných projektů, která mají pouze jedinou reprízu. Tkví v tom jejich exkluzivita i specifická kumulace energie.

Festival X10 reflektuje palčivá společenská témata. Historická hra Friedricha Schillera Marie Stuartovna je v naší úpravě současnou, rychlou politickou hrou, která jednoznačně pojmenovává úskalí politiky, diktatury, nebo například feminismu. Přijde mi důležité inscenovat takový typ dramatiky v současné globální politické situaci. Aniž bychom nějak zarputile tlačili na konkrétní přesahy do současnosti, divák v textu jistě rozezná témata a pravdy, které platí dnes úplně stejně, jako v době vzniku hry.

Jak vznikalo obsazení?

Máme jedinečné štěstí, že se při práci na tomto projektu potkávají absolventi umělecké skupiny OLDstars - dnes profesionálové ze všech oblastí. V hlavních ženských rolích uvidíme Alžbětu Malou a Jindřišku Hanušovou, které se výborně doplňují – dosud jsme je ale neměli šanci vidět vedle sebe na jenom jevišti – to je “poprvé”. Z dalších rolí jmenuji například Tomáše Krutinu, Tomáše Webera nebo Antonína Bruknera. Všichni nedávní absolventi prestižních hereckých oborů, kteří jsou na startu své profesní dráhy, a proto mají na jevišti jedinečnou energii. Nejinak je tomu v inscenačním týmu, který je široký a všechny profese – od lightdesignu Zdeňka Charváta a Jiřího Kauče přes scénografii Michala Čambora, kostýmy Viktorie Drobné, scénickou hudbu Václava Borůvky Valtra až po pohybovou spolupráci Kateřiny Gilové– zastávají respektované osobnosti oboru. Dokazujeme tím zejména to, že OLDstars už mnoho let generuje budoucí profesionály.

Co s sebou přináší příprava inscenace v exteriéru?

Možnosti jevištních efektů, které jsou jinak v kamenném divadle nemyslitelné. To s sebou nese produkční a technickou náročnost projektu. Všechny úkoly se nám ale daří zdárně řešit. Diváci tak zažijí nejen činohru pod širým nebem ale můžou se těšit na audiovizuální zážitek, choreografie, sborový zpěv a mnoho dalšího. Vyznávám syntézu všech jevištních složek. Jednodušeji řečeno přineseme na lokaci všechno, co si můžeme dovolit. Hrát tedy bude celý park i přilehlé okolí…

Projekt OLDstars on the ROAD 2024 letos zahrnoval divadelní turné s inscenacemi Romeo a Julie, Pískoviště po Středočeském kraji. V klášteře v Roudnici nad Labem proběhl v červenci sitespecificprojekt AN/NA a na hradě Točník pak Balada na Točníku. Projekt byl podpořen grantem města Kutná Hora a grantem Středočeského kraje.