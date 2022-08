Město, ve kterém se dnes lidem žije fajn, a které umí napravit i to, co jeho obyvatelům zatím chybí.

Markéta Záleská | Foto: SPOLU Olomouc

Taková je Olomouc podle představy Markéty Záleské, lídryně volební koalice SPOLU v Olomouci. Kudy dál vést město? Vše podle ní stojí na jednoduchých principech: žádné megalomanské projekty, úspory na provozu města, žádné zvyšování poplatků a zlepšení toho, co sami Olomoučané označili za problém.

Na vaší kandidátce jsou lidé s velkými zkušenostmi v komunální politice i úplní nováčci. Jak jste hledali průnik toho, čím oslovit Olomoučany?

Docela prostě. Vydali jsme se společně mezi lidi a ptali se jich, co se jim tu líbí a co ne. Nerozdávali jsme jim žádné volební dárky, nic jsme neslibovali, opravdu jsme se ptali a naslouchali. Zaznamenala jsem, že si z toho někdo utahuje, ale podle mě je správné se v dnešní době takhle ptát.

A co jste se dozvěděli?

Pravý opak toho, než se zdá z negativních komentářů na sociálních sítích. Ve většině rozhovorů padalo, že lidé jsou s životem v Olomouci spokojení, vidí, jak se město za třicet let posunulo dopředu, zkrásnělo a ožilo. Mockrát jsem slyšela, že by dotázaný ani za nic neměnil, jinam by bydlet nešel. Ale jsou věci, které je na Olomouci štvou. Nic zásadního, ale dennodenní drobnosti, které jim komplikují život.

Budoucnost tržnice je jednou z hlavních priorit Markéty ZáleskéZdroj: SPOLU Olomouc

Jaké například?

Většinou jsou to evergreeny. Nedostatek parkovacích míst, lepší podoba tržnice, čistější ulice, dokonalejší systém cyklostezek. Hodně připomínek se týkalo dopravy. Na tomhle stojí naše volební priority.

Jaké jsou tedy vaše priority?

Budeme se věnovat otázkám dopravy a parkování, budoucnosti olomoucké tržnice, racionálnímu rozvoji cyklodopravy, rozšiřování zeleně, čistotě veřejného prostoru a investicím v jednotlivých městských částech. A v těchhle oblastech postupně veřejnosti představíme konkrétní návrhy našich řešení.

Kontaktní kampaň, při které Markéta Záleská mluvila s desítkami lidí o tom, co je ve městě pálíZdroj: SPOLU Olomouc

Máte v koalici i společné představy o směřování města?

Samozřejmě, spojuje nás nejen srdečný vztah k Olomouci, ale i rozumný pohled na správu veřejných věcí. Víme, že po dvou letech covidu jsme stále v těžké situaci, která ještě potrvá. Nelákáme voliče na žádné megalomanské projekty. Naopak snížíme provozní výdaje radnice, zefektivníme práci městských organizací a hodně ušetříme na energetické spotřebě města.

Těžkou situací prochází i občané. Pomůžete jim?

Ano, to je podstatná součást naší nabídky. Město nebude tahat z lidí další peníze! Garantujeme, že po dva roky nesáhneme na výši daně z nemovitosti, poplatky za odpad a za psy a nezvedneme ceny „legitek“ na MHD. Prostě je na příští dva roky zafixujeme. V této době taky určitě nebudeme spouštět projekt tzv. modrých zón, který by zpoplatnil parkování v lokalitách, kde se doposud parkuje zdarma.

A potom?

Po dvou letech předložíme veřejnosti konkrétní vyhodnocení našich opatření. A s ohledem na aktuální bezpečnostní, ekonomickou a energetickou situaci připravíme návrh dalšího postupu. Jsem optimistka. Věřím, že už bude radostnější doba.

Zdroj: SPOLU Olomouc