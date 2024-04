V moderním světě designu a funkčnosti přichází na trh produkt, který vyčnívá svou inovativní elegancí a technickými řešeními. Markilux MX-3, subtilní kazetová markýza, představuje špičku ve stínící technologii pro ty, kteří chtějí kombinovat krásu s funkčností.

Přitažlivý design

MX-3 je vrcholným příkladem, kdy design splňuje účel. Její čisté linie a elegantní křivky nejen okouzlí na pohled, ale zároveň poskytují vysoce efektivní ochranu proti slunečním paprskům a dešti. Díky možnosti výběru z několika standardních barev nebo barevného ladění podle palety RAL, se markýza harmonicky začlení do každého exteriéru.

Odolnost a funkčnost: Neprůstřelná ochrana proti dešti

Markilux MX-3 překonává výzvy nepříznivého počasí s řadou promyšlených funkcí, které zajišťují, že ani déšť nebude překážkou pro váš komfort. Tato markýza je výsledkem důmyslného inženýrství a designu, který umožňuje uživatelům bezstarostně si užívat venkovní prostor za všech povětrnostních podmínek.

Zde jsou tři klíčové prvky, které zaručují její odolnost proti dešti:

Svařované spoje látky: Tradiční švy mohou být slabým místem, kudy voda proniká, ale výrobce Markilux přichází s revolučním řešením – lepenými spoji. Tyto spoje zajišťují, že látka markýzy je zcela nepropustná pro vodu.

Tradiční švy mohou být slabým místem, kudy voda proniká, ale výrobce Markilux přichází s revolučním řešením – lepenými spoji. Tyto spoje zajišťují, že látka markýzy je zcela nepropustná pro vodu. Integrovaný odtokový žlab: V předním profilu markýzy MX-3 je mistrně zabudován odtokový žlab. Toto řešení zajišťuje, že přebytečná voda nepřetéká přes přední profil, ale kontrolovaně odtéká do stran.

V předním profilu markýzy MX-3 je mistrně zabudován odtokový žlab. Toto řešení zajišťuje, že přebytečná voda nepřetéká přes přední profil, ale kontrolovaně odtéká do stran. Drenážní otvory v kazetě: Inovace MX-3 nekončí jen u látky a odtokového žlabu. V kazetě markýzy jsou umístěny důmyslně navržené drenážní otvory, které přispívají k efektivnímu odvodu vody. Díky těmto otvorům se veškerá voda, která by mohla zůstat v kazetě po zatažení mokré markýzy, efektivně odvádí, což snižuje riziko akumulace vlhkosti a vzniku plísní. Přesto doporučujeme markýzu co nejdříve vytáhnout a nechat látku oschnout.

Tyto tři klíčové prvky představují kombinaci inteligentního designu a technického inženýrství, které umožňuje markýze MX-3 poskytovat nekompromisní ochranu proti dešti. Jejich propojení vytváří markýzu, která nejen chrání, ale také zachovává svůj elegantní vzhled po mnoho let.

Markýzy Markilux určené i proti dešti

Inteligentní doplňky

MX-3 nabízí řadu doplňků pro zvýšení komfortu a bezpečnosti. Otřesový senzor automaticky zatáhne markýzu v případě silného větru, zatímco sluneční a větrná automatika poskytuje adaptivní reakci na změny počasí. Integrované LED osvětlení pak přináší estetický a praktický prvek pro večerní posezení. S využitím ovládacích prvků lze markýzu zatahovat nebo vytahovat pomocí chytrého telefonu.

Možnosti instalace

Markýza Markilux MX-3 nabízí jednoduché a flexibilní možnosti instalace, které ji činí skvělou volbou pro různé typy domů. Díky své lehké konstrukci je MX-3 ideální i pro dřevostavby. Montáž je možná čelně na zeď, na strop nebo přímo na krokve. Tato univerzálnost znamená, že MX-3 se snadno začlení do vašeho domova, ať už hledáte praktické řešení pro novou stavbu nebo chcete doplnit stávající dům.



Investice do budoucnosti

Investice do markýzy Markilux MX-3 znamená dlouhodobý přínos pro váš domov a rozšiřuje váš obytný prostor. S životností 40 let, přináší tento produkt hodnotu, která přesahuje její počáteční náklady. Bez nutnosti markýzu demontovat je možné vyměnit látku. Novou látku můžeme objednat na základě sériového čísla, kterým je opatřená každá markýza Markilux. Látku poté vyměníme přímo na místě realizace. Nově nabízíme i prodlouženou záruku z 5 na 10 let (při sepsání servisní smlouvy).

Přesvědčte se sami

Dodali jsme stovky markýz Markilux MX-3 a jsme rádi za všechny pozitivní hodnocení od našich zákazníků.