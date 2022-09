On-line rozhovor s kandidátem na senátora za hnutí ANO 2011 ve volebním obvodu 43 - Pardubice Martinem Charvátem.

Martin Charvát, kandidát na senátora za hnutí ANO 2011 ve volebním obvodu 43 - Pardubice. | Foto: Zadavatel.

DOTAZ: Pane primátore, proč jste se rozhodl kandidovat do Senátu? A jak si máme vysvětlit, že jste si nechal zadní vrátka v podobě 2. místa na kandidátce do komunálu?

ODPOVĚĎ: Po osmi letech zkušeností v komunální politice vím, jakou zákonnou oporu by města a obce potřebovala pro svoje lepší fungování. A protože jsem člověk, který nechce jen brblat, rád bych na pozici senátora inicioval takové zákony, aby některé procesy byly pro města a obce rychlejší a jednodušší. Nechci odejít z komunální politiky úplně, ale rozhodně neprahnu pro "uvolněné" funkci, a to i v případě, že neuspěji v senátních volbách.

DOTAZ: V jakém výboru Senátu chcete v případě vítězství působit?

ODPOVĚĎ: Pokud uspěju, rád bych pracoval ve Výboru pro hospodářství, zemědělství, dopravu a nebo ve Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu, životní prostředí. V těchto oblastech chci nabídnout svoje celoživotní zkušenosti.

DOTAZ: Jak vidíte souboj o Senát? Finále s M. Horskou nebo s někým jiným?

ODPOVĚĎ: Vážím si každého protikandáta a žádného nepodceňuji. Věřím, že se dostanu do druhého kola a pro vítězství udělám maximum, ať už bude finalistou kdokoliv.

DOTAZ: Koho chcete vidět na Hradě po Miloši Zemanovi? Neříkejte, že pana Babiš

ODPOVĚĎ: Na hradě nutně potřebujeme silnou osobnost, která se v této nedobré době dokáže postavit za prosperitu naší země a za potřeby obyčejných lidí. Očekávám, že bude prezident v EU primárně hájit zájmy České republiky.

DOTAZ: Dobrý den, pan Dědek rozvířil stojaté vody sportu i politiky uvažovanou stavbou hokejové arény. Jaký je váš názor na tento projekt a lze jej vůbec realizovat na území dostihového závodiště?

ODPOVĚĎ: Podle dostupných informací pan investor Dědek prozatím pozastavil přípravu hokejové arény v Pardubicích a sám jsem v očekávání, kdy oznámí další kroky. Umím si však představit, že by nová hokejová hala jako soukromá investice pana Dědka v Pardubicích mohla vzniknout. Ale to bude již na novém vedení města… Tak, jak avizoval pan Dědek.

DOTAZ: Jak chcete řešit současnou bytovou krizi a jak hodláte pomáhat mladým rodinám s bydlením?

ODPOVĚĎ: Ve městě jsme spustili projekt "Startovací bydlení pro mladé", který je velmi úspěšný a do dnešního dne jsme pomohli 200 startovacími byty mladým pracujícím lidem. V senátu chci prosadit legislativu, která obcím umožní efektivně rozvíjet investiční výstavbu ve formátu nájemního či družstevního bydlení, kde by mohli mladí lidé lépe dosáhnout na bydlení. V našem městě jsme intenzivně investovali i do městského bytového fondu, kde jsme za poslední roky opravili přes 750 bytů, které byly přiděleny občanům města Pardubic přes sociální komisi.

DOTAZ: Dobrý den, jak chcete vyřešit parkování v Pardubicích a co je podle vás největším problémem v dopravě v našem krajském městě?

ODPOVĚĎ: Největším problémem v Pardubicích je absence obchvatů státních silnic první třídy. Jsem rád, že jsme v poslední době pomohli ve vyvlastňovacích procesech pozemků pro výstavbu severovýchodního obchvatu a očekávám, že v nejbližší době Ředitelství silnic a dálnic zahájí výstavbu tohoto obchvatu. Co se týká parkování, připravili jsme výstavbu nového parkovacího domu u hokejové arény a za nádražím (ulice K Vápence). Tyto projekty mají hotovou stavební dokumentaci a finalizují se povolení. Investiční výstavba bude zahájena do dvou let. Navíc by v Pardubicích měly vzniknout dva parkovací domy jako soukromé investice. Zároveň město intenzivně investovalo do výstavby cyklostezek a podporovalo rozšiřování infrastruktury pro veřejnou dopravu - autobusové nádraží pro MHD, Terminál B pro regionální a dálkovou dopravu a výstavba nových trakcí pro trolejbusy. Dále město investovalo i do nákupu autobusů a trolejbusů v celkové výši zhruba 250 milionů korun. Na tyto investice se nám dařilo úspěšně získávat dotační podporu v řádech stovek milionů korun.

DOTAZ: Nemáte dojem, že našemu krajskému městu chybí důstojný kongresový sál? Proč se kongresová turistika rozvíjí v Hradci a ne v Pardubicích?

ODPOVĚĎ: Co se týká kongresové turistiky, nevidím hlavní důvod v počtu sálů, ale v tom, že u nich není odpovídající ubytovací kapacita. Věřím, že hotel na mezinárodní úrovni s příslušným kongresovým sálem nabídne soukromá investice naproti vlakovému nádraží.

DOTAZ: Můžete nám vysvětlit, proč v sousední Hradci nemají městské obvody a my v Pardubicích je máme? Není to zbytečný luxus a plýtvání veřejnými prostředky?

ODPOVĚĎ: Starostové obvodů svoji úlohu plní - starají se o občany a své území. V čem vidím možné úspory, je centralizování výkonu státní správy z osmi míst na velký magistrát… uspořené peníze bych vrátil na investice do obvodů. Starosta obvodu ví nejlépe, kde je potřeba investovat do nových chodníků nebo dětských hřišť.

DOTAZ: Co Dukla sportovní? Zastavil byste tento projekt nebo je reálné jej dotáhnout do konce?

ODPOVĚĎ: Dukla Sportovní byl projekt, který jsme ve spolupráci se sportovními svazy připravovali jako jeden z klíčových projektů pro Národní sportovní agenturu (NSA). Osobně jsem očekával, že takto významný projekt získá investiční dotaci od státu. Bohužel, v současné době nikdo neví, jaké budou priority pro NSA, a proto bude na novém vedení města, jak s tímto projektem dál naloží. Projekt je hotový a rozhodli jsme, že dostane prioritu rekonstrukce stávající basketbalové haly, kterou připravíme a budeme čekat na dotační výzvy od státu.

DOTAZ: Co pro Vás znamená 100. sezóna HC Dynama a myslíte, že bude titul?

ODPOVĚĎ: Dynamo je pro celou naši rodinu srdeční záležitostí a já věřím, že se velmi brzy dočkáme úspěchu, který si fanoušci zaslouží.

DOTAZ: Jak řešíte a jak byste řešil energetickou krizi?

ODPOVĚĎ: Z pohledu města se zatím energetickou krizi daří zvládat. Na začátku tohoto roku jsme v rozpočtu vyčlenili 60 milionů korun jako tzv. energetickou rezervu. Bude pro nás klíčové, jak vláda doladí svá prohlášení z minulého týdne. Přestože navrhované zastropování cen je největší v celé Evropě a bude nás to stát nemalé peníze. Součástí řešení energetické krize je samozřejmě také řešení úspor. Vážení čtenáři, čas pro online rozhovor vypršel. Děkuji Vám za položené dotazy a dovoluji si Vás požádat o podporu v mé kandidatuře do senátu. Martin Charvát.