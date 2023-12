Rok 2023 byl jistě v Jihočeském kraji ve znamení dopravních staveb. Otevíraly se nové úseky, někde se práce zahajovaly a někde se vyřídila potřebná povolení a stavět se v dohledné době začne. „Než vyjedou bagry je opravdu dlouhá cesta. Je strašně důležité u těhle velkých projektů se nikdy nevzdávat a trpělivě a poctivě se každý den snažit hledat cesty k jejich prosazení,“ řekl jihočeský hejtman Martin Kuba

Jižní tangenta odlehčí přetížené dopravě v krajském městě. | Foto: Jihočeský kraj

Most v Plané nad LužnicíZdroj: Jihočeský krajV letošním roce otevřel Jihočeský kraj několik klíčových staveb. „Asi nejdůležitější z nich je jižní tangenta, tedy komunikace, která všechen tranzit od rakouských hranic svede mimo krajské město na dálnici D3. K tomu dojde podle plánu v příštím roce,“ upřesnil hejtman Kuba. Letos byl dokončen obchvat Vlachova Březí, most ve Vodňanech a také most Plané nad Lužnicí. Kraj zahájil opravu silnice Dačice Slavonice.

Jihočeský hejtman Martin Kuba (uprostřed), slavnostně zahajuje provoz JIŽNÍ TANGENTY v krajském městě.Zdroj: Jihočeský kraj

Další důležité dopravní stavby nás teprve čekají. V říjnu ŘSD zahájilo výběrové řízení na zhotovitele stavby obchvatu Dasného a Češnovic. Jakmile proběhne, tak se stavba v příštím roce zahájí. „Ohledně této stavby probíhaly nesmyslné mediální diskuse o tom, že se odkládá na neurčito. Všem jsem od začátku říkal „neblázněte, nestrašte ty lidi, já budu jednat s ministrem a všechno zatím běží, jak má“. A ukázalo se, že jsem měl pravdu. Někdy by nám prospělo řešit věci trochu víc v klidu,“ dodal hejtman.

Od listopadu má pravomocné stavební povolení i Severní spojka. Ta odvede z krajského města tranzit od Písku přes Nemanickou ulici na dálnici D3. Proti stavebnímu povolení však bylo podáno odvolání. „Naštěstí se mi podařilo vést jednání jejichž závěrem je, že došlo ke stažení odvolání proti této stavbě a stavební povolení tak nabylo právní moci. ŘSD musí dokončit prováděcí projekt, podle kterého už je možné zahájit výběrové řízení na zhotovitele. Stavba by se tedy dala zahájit někdy kolem poloviny příštího roku,“ uzavřel hejtman.

OBCHVAT vlachova BřezíZdroj: Jihočeský kraj

Jihočeské letiště žije a létá!

Zdroj: Jihočeský krajBulharsko, Řecko, Tunis, Egypt – to jsou destinace, kam mohou Jihočeši odcestovat na dovolenou přímo z Letiště České Budějovice. První let se uskutečnil 2. srpna, kdy cestovní kancelář Čedok zahájila první charterové lety do turecké Antalye. A my jsme mohli po dlouhých, a pro někoho i nekonečných letech říct: Letiště žije a létá!

Zdroj: Jihočeský kraj

„Ten příběh v podstatě začínal tím, kdy jsem vyrazil do Prahy za lidmi z Řízení letového provozu a z ÚCL (Úřad pro civilní letectví) a začal se jich ptát, co máme udělat proto, abychom dokázali naše letiště rozlítat. A samozřejmě jsem zjišťoval, že řada těch procesů tady nebyla nastavena úplně šťastně. Takže chci poděkovat moc všem lidem, kteří nám pomohli. Díky novému řediteli, který na českobudějovické letiště přišel, se nám povedlo ty věci narovnat a ve velmi krátké době letiště rozhýbat. A teď dělejme všechno pro to, abychom to dělali ekonomicky co nejrozumněji, aby letiště přinášelo Jihočechům ten benefit, že odsud můžou odlétat na dovolenou,“ řekl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Lákáme lékaře do jižních Čech

Už více než rok existuje dotační program Jihočeského kraje na přivedení lékařů, kteří na mnoha místech žalostně schází. Stačí, aby doktor odešel do důchodu a je velmi těžké ho nahradit. „Vím, že právě tohle vás na řadě míst trápí, a právě proto jsme tenhle program zavedli. A budeme v něm pokračovat, protože funguje,“ řekl Martin Kuba.

Zatím se podařilo do jižních Čech přivést deset lékařů. Polovina z nich jsou zubaři. Někteří už ordinace otevřeli a další budou brzy otevírat. Například novou zubní lékařku bude mít Milevsko, praktická lékařka pro dospělé přichází do Chlum u Třeboně. Obě začnou se začátkem roku. Zubní lékař je rozjednaný i na Strakonicko, konkrétně do Sedlic.

Zdroj: Jihočeský kraj

„I další lékaři mají zájem přijít, my s nimi jednáme a věřím, že budeme úspěšní. Není možné si myslet, že těch lékařů přivedeme za rok sto. A kdo Vám to bude slibovat, tak lže a nevnímá realitu. Slíbil jsem, že budu poctivě pracovat i na věcech, které prostě nemají jednoduchá a laciná řešení. A v tom budu pokračovat, aby náš Jihočeský kraj byl nejlepším místem k životu,“ uzavřel Kuba