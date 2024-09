Martina Půtu neopouští energie, ani další vize, proto jde znovu do krajských voleb.

Takovou kariéru by si nehádal ani on sám. Když v roce 2002 vyhrál volby v Hrádku nad Nisou, měl Martin Půta jediný cíl: „Chtěli jsme změnit poměry ve městě, vyburcoval nás hlavně plán silnice přes městský park. Tomu jsme chtěli zabránit.“

Podařilo se a výzvy přibývaly. Tou největší byla povodeň v roce 2010, která smetla řadu obcí na severu kraje. Půta byl v terénu bez přestávky a lidé si ho za to dodnes váží. Sám říká, že na tehdejší velkou vodu nikdy nezapomene: „Viděl jsem nespočet tragických osudů. Vůbec jsem si nedovedl představit, jak dáme Hrádek do pořádku. Prostě jsme ale vzali lopaty a začali.“

Hrádek nad Nisou se i pod jeho rukama měnil ve výstavní město. Půtu ale stále více trápil tehdejší způsob vedení Libereckého kraje: „Střídali se tam ODS a ČSSD a všichni starostové měli podobnou zkušenost jako já – kdo neměl správnou barvu stranického trička, ten se pomoci od kraje nedočkal.“

Nebyl jediný, komu tyto pořádky vadily. Objel celý kraj, dal dohromady tým zkušených i mladých a aktivních starostů a spolu s nimi založil Starosty pro Liberecký kraj. V roce 2012 vyhráli volby a Půta se přesunul z Hrádku na post hejtmana.

Dnes už může mnohé hodnotit: „Čas v politice letí neúprosně, starosti se na vás valí ze všech stran. Mám ale radost z toho, co se nám povedlo. Opravili jsme přes 800 km krajských silnic, postavili nové základny sanitek, stavíme centra odborného vzdělávání, dohodli jsme kompenzace za těžbu v dole Túrow nebo jsme začali budovat novou část liberecké nemocnice.“

Je toho ale mnohem více. Třeba s výstavbou rychlovlaku do Prahy pohnul Půta více než všechny předchozí reprezentace dohromady. I kvůli těmto výsledkům vyhrál i všechny další volby, voliči si ho zjevně cení.

Po svém posledním vítězství uváděl, že znovu už v kraji kandidovat nebude. Změnu postoje vysvětluje: „Ten slib jsem myslel vážně, má rodina se už těšila na více společného času. Jenže pak přišel covid, válka, zdražování. Do toho jsou za dveřmi další výzvy. V takové chvíli nemohu odejít od rozdělané práce, to zná každý ze svého života.“

Starostové pro Liberecký kraj jsou nyní terčem pro všechny konkurenty, což potvrzuje dosavadní volební kampaň. Toho si je vědom i Martin Půta: „Náš kraj je mimořádné místo, musí se mu rozumět a dobrý hejtman to musí odpracovat mezi lidmi. Jsou tady ale ti, které by chtěli náš kraj řídit z Prahy nebo pomocí různých experimentů. To si ale náš kraj nezaslouží.“

Krajské volby se budou konat 20. a 21. září. Zda v nich Martin Půta uspěje, rozhodnou voliči.

