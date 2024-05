Příběh Místní akční skupiny (MAS) Krajina srdce je příkladem, jak místní komunita dokáže najít společnou identitu i bez zřetelných geografických orientačních bodů. Vznikla tak iniciativa, která již dvacet let podporuje venkovský prostor a jeho obyvatele, a to srdcem i rozumem. O její činnosti jsme si povídali s předsedkyní spolku Monikou Smetanovou.

Předsedkyně MAS Krajina srdce, z.s. Monika Smetanová | Foto: MAS Krajina srdce, z.s.

Jak vznikl název MAS Krajina srdce?

Předcházela tomu taková větší debata se zakládajícími členy, kterými byli starostové dobrovolného svazku obcí mikroregionu Venkov. Tehdy jsme žádné přirozené centrum neměli, tak jsme tápali, jakým směrem se vydat, jaký název by byl vhodný. Neměli jsme žádné geografické místo, k němuž bychom se přikláněli, žádná řeka, hora, s nimiž bychom se ztotožňovali všichni. Vzhledem k tomu, že jsme do toho ale šli srdcem, protože máme venkov rádi a záleží nám na něm, tak jsme začali pracovat s touto myšlenkou. Řekli jsme si, že je to takový ryzí venkov, krásná krajina, a tak vznikl název Krajina srdce.

Kolik let od toho okamžiku letos uplynulo?

Letos je to přesně dvacet let. Vznik MASek zapříčinil právě vstup do EU. Tehdy byl vydán pokyn, že je potřeba, aby vznikaly místní iniciativy, přes které se budou přerozdělovány finanční prostředky do venkovského prostoru. O místních projektech tak rozhodují místní lidé.

Jaké projekty jste realizovali v poslední době?

V posledních letech jsme se zaměřili zejména na podporu začínajících podnikatelů, mladých podnikatelů a rozvoj nových služeb, kam jsme v letech 2014 – 2020 alokovali 20 milionů korun a zhruba stejnou částkou jsme podpořili obce a spolky, tedy zejména zázemí pro rozvoj občanské pospolitosti jako klubovny, kulturní sály, komunitní domy a centra. Projekty předkládaly ochotnické soubory, myslivecká sdružení, sbory dobrovolných hasičů. Cílili jsme ale také do sociální problematiky, kde je poptávka po sociálních službách, zejména po podpoře sociálně vyloučených skupin, veliká. Realizovala se tak spousta příměstských táborů, zároveň jsme s naší podporou založili i sociální služby městyse Borotín. Díky tomu můžeme poskytovat sociální služby seniorům a lidem, kteří chtějí dožít doma a v důstojných podmínkách.

Jaké projekty jsou před vámi?

Teď se nám otevírá nové dotační období a musím říct, že tam jsou ty priority zase trošičku jiné. Hodně se zaměřujeme na děti, máme tak v plánu projekty na podporu škol, jak základních, tak mateřských. Velkým tématem jsou stále sociální služby, opět se počítá s podporou terénních programů. Je nutno říct, že současně s tím vším realizuje MASka i svoje projekty. Není to jen o tom, že MASka přerozděluje prostředky, to vůbec ne. MASka realizuje projekty, jejichž potřebu identifikuje. Mnohdy je to o řešení nových problémů, hledání cest a nastavování nových systémů. Někdy se pouštíme do věcí, které jsou pro nás obrovskou výzvou, kde si třeba můžeme vylámat zuby, protože musíme začít úplně od nuly. Ale musíme se k tomu postavit, najít řešení a venkovu pomoct. To je velká úloha MASek. Nikoliv přerozdělování peněz, jak si někteří lidé mnohdy myslí.

Jak jste již řekla, letos tomu je 20 let od vzniku. Na co jste po těch letech nejvíc pyšná?

To je těžká otázka. Na zhodnocení výsledků práce si netroufám a s velkou pokorou bych toto raději svěřila členům MAS a obyvatelům našeho venkova. Když se ale dneska podívám, co MASka je a co dělá, tak je to hlavně o tom, jací lidi pro ni pracují. Jsou to lidé, kteří tu práci neberou jako zaměstnání, ale jako poslání. Co všechno a s jakým nadšením dokážou tomu našemu území dát nad rámec svých pracovních povinností, to se podle mě jen tak nevidí. Oni jsou prostě moje největší pýcha.

Osmého června vás čekají oslavy dvaceti let existence. Přibližte program, co návštěvníky čeká?

Připravený je bohatý kulturní program, naše MASka tam bude mít stánek, ve kterém zodpovíme otázky a přiblížíme naši činnost. Začátek je naplánovaný na 13 hodin, a to na Barokním statku v blízkosti zříceniny hradu Borotín. Co se kulturního programu týká, snažili jsme jej postavit tak, aby zde vystupovaly organizace a subjekty, které mají nějakou souvislost s naší MASkou, její činností či jejími zaměstnanci. Na akci tak vystoupí třeba kapela Spadané listí, večer je v plánu muzikál Jesus Christ Superstar v podání Tábor Super Band. Bude zde třeba Hurá kapela z Jistebnice. Na pódiu se představí ochotnický soubor Osvětové besedy Borotín, Těšit se můžete na ochutnávku piv z minipivovaru Tomáše Balíka. Budeme tam mít prodej regionálních produktů, vazbu živých květin anebo fotokoutek i výstavu o činnosti MAS, pro děti loutkové divadlo, tvořivé dílny a skákací hrady. Co zatím nebudu prozrazovat, tak překvapení, které pro návštěvníky chystáme. Vstupné bude dobrovolné s tím, že ho dále použijeme na naše charitativní činnosti.