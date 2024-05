Místní akční skupina (MAS) Krajina srdce slaví dvacet let práce na rozvoji venkova a připravuje oslavy plné kultury a regionálních produktů. Jaké projekty stály za jejím úspěchem a jaké výzvy ji čekají v současnosti? Nejen o tom jsme si povídali s předsedkyní spolku Monikou Smetanovou.

Předsedkyně MAS Krajina srdce, z.s. Monika Smetanová | Foto: MAS Krajina srdce, z.s.

Říkala jste, že o projektech rozhodují do určité míry lidé žijící v dané lokalitě. Povězte, jak to funguje v praxi? Jak MASka funguje?

MASka je otevřená platforma a každý se zájmem o rozvoj venkova se může stát jejím členem. V členské základně máme starosty, zástupce církve i škol, hospodářskou komoru, podnikatele, zemědělce i fyzické osoby. MASka má své orgány, do kterých jsou voleni její členové. Programový výbor se schází nejčastěji a jako takový rozhoduje o programech, kdy budou vyhlášené a kolik peněz do nich bude uvolněno. Kontrolní orgán dohlíží, zda všechny procesy fungují dle nastavených pravidel a transparentně. Výběrová komise hodnotí projekty na základě předem formulovaných výběrových kritérií.

Jaké vlastní projekty jste třeba realizovali?

V prvních letech po vstupu Česka do EU jsme se hodně zaměřili na naší venkovskou mládež. Snažili jsme se lámat jazykové a kulturní bariéry a bořit předsudky napříč Evropou, a proto jsme pořádali výměnné mezinárodní pobyty studentů. Chtěli jsme dále rozvíjet šikovné ruce nejen venkovských žen, tak jsme realizovali projekty pro lidi, kteří se chtěli věnovat řemeslným činnostem – od pletení košíků, malování kraslic, výrobu mašlovaček až třeba po kurzy vaření a zpracování ovoce. V projektu Živá kronika jsme natáčeli příběhy pamětníků, kteří zažili druhou světovou válku, okupaci, byli vězněni nebo měli jiný silný příběh, který by byla velká škoda nepředat další generaci. To byly krásné projekty. Ale musím říct, že to byly projekty, které vznikaly v době, kterou dnes označuji za dobu blahobytu.

MAS Krajina srdce pomáhá již dvacet let. Příběhy z venkova ožívají

A co je naopak takovým současným problémem?

Doba se covidem změnila a změnili se i lidé, celá společnost. Následovala migrace, růst cen energií a potravin a z toho plynoucí sociální nerovnováha ve společnosti, k tomu nevyzpytatelné přírodní jevy, sucho, eroze, nedostatek pitné vody. Snažíme se na to reagovat, hledat řešení, i když nejsme všespásní a některá řešení třeba nefungují hned nebo pomalu. Momentálně se hodně věnujeme komunitní energetice. To je pro nás obrovská výzva, protože naším velkým cílem je udržitelnost a soběstačnost tohoto území, a to jak po stránce obnovitelných zdrojů energií, tak i po stránce dalších přírodních a surovinových zdrojů. A samozřejmě je tu pořád ta sociální problematika.

Jako třeba?

Mezi lidmi se stále více rozevírají nůžky a je třeba na to reagovat. Spolupracujeme s potravinovou bankou, kdy zavážíme potraviny rodinám, maminkám samoživitelkám, do rodin, kde se stala nějaká tragédie nebo někdo přišel o práci a najednou je výpadek. I tohle děláme, byť z podstaty nejsme primárně sociální služba. Ale protože nikdo ze stávajících poskytovatelů není z kapacitních důvodů schopen službu poskytnout, tak to na svá bedra bereme my, protože je to prostě třeba. V Táboře jsme otevřeli třeba Šatník, kde poskytuje tak zvanou šatní pomoc. V podstatě kdokoliv sem může přijít a vzít si oblečení, a to jak lidi bez domova, tak maminky s dětičkami, nebo i lidi, kteří chtějí žít v tom udržitelném způsobu života. Tohle všechno se v tom našem táborském šatníku může a odehrává. Udělali jsme to i jako bezobslužný systém, takže v době, kdy tam není obsluha, která tam bývá jenom v pondělí a ve středu, je i přesto možné sem zajít. Když se tak třeba bohužel někdo ocitne v tíživé životní situaci, nemusí se stydět. Jednoduše sem přijde a obslouží se sám. Chystáme ale další novinky, které v regionu chybí, jako třeba aktivity na podporu pečujících osob, sociální pedagogy pro školy, podporu duševního zdraví nejen u dětí a tzv. rodinné chůvy, o tom ale třeba někdy příště.

Osmého června vás čekají oslavy dvaceti let existence. Přibližte program, co návštěvníky čeká?

Připravený je bohatý kulturní program, naše MASka tam bude mít stánek, ve kterém zodpovíme otázky a přiblížíme naši činnost. Začátek je naplánovaný na 13 hodin, a to na Barokním statku v blízkosti zříceniny hradu Borotín. Co se kulturního programu týká, snažili jsme jej postavit tak, aby zde vystupovaly organizace a subjekty, které mají nějakou souvislost s naší MASkou, její činností či jejími zaměstnanci. Na akci tak vystoupí třeba kapela Spadané listí, večer je v plánu muzikál Jesus Christ Superstar v podání Tábor Super Band. Bude zde třeba Hurá kapela z Jistebnice. Na pódiu se představí ochotnický soubor Osvětové besedy Borotín, Těšit se můžete na ochutnávku piv z minipivovaru Tomáše Balíka. Budeme tam mít prodej regionálních produktů, vazbu živých květin anebo fotokoutek i výstavu o činnosti MAS, pro děti loutkové divadlo, tvořivé dílny a skákací hrady. Co zatím nebudu prozrazovat, tak překvapení, které pro návštěvníky chystáme. Vstupné bude dobrovolné s tím, že ho dále použijeme na naše charitativní činnosti.