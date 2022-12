Když vysolíš za značkové oblečení 2 000 Kč a potom v klubu narazíš na týpka se stejným kouskem, hned jsi o něco menší frajer. Vyřeší to tvůj vlastní design, se kterým si poradíš online za pár minut a bude tě stát zlomek ceny.

Foto: puppynator.cz

Nic proti, ale…

Nic proti drahým značkám – kdo chce, ať platí – ale skutečný originál je takové oblečení, které si člověk udělá sám. Může to být mikina nebo tričko s vlastním potiskem – tričko s nápisem, jaký chceš, obrázkem, jaký chceš, a fotkou, jakou chceš. Samozřejmě v tvé oblíbené barvě a střihu, který ti perfektně sedne. Ať už jsi jakékoli postavy, při tvorbě vlastního oblečení online máš jistotu, že v tričku nebo mikině, které si vyrobíš, se nebudeš cítit jako jitrnice, ale jako ryba ve vodě.

Proč se nebát vytvořit si vlastní tričko online (3 rady)

Lidi občas mívají strach vytvářet design na něco, co si nemohou nejprve osahat. Pokud jsi na tom podobně, tady máš radu: vůbec to neřeš. Trička a mikiny k vlastnímu potisku, které máme v nabídce, jsou od německých a belgických značek, které se už roky zaměřují na vlastní potisk oblečení, a jsou v nejlepší kvalitě. Všechny kousky navíc vlastnoručně ověřujeme a vybíráme jen ty, které bychom si oblékli i my sami.

Zdroj: puppynator.cz

Tady jsou pro tebe tři tipy, jak si vytvořit mikinu nebo tričko s vlastním potiskem podle svých představ:

Vyber si správný střih

Tahle rada není první jen náhodou. Buď k sobě upřímná/upřímný a zvol si vhodný střih. V případě, že znáš posilovnu jen z Instagramu, ti vypasované tričko moc nepomůže. Střihů však máme dost, takže není problém si vytvořit potisk triček pro baculky, tričko na fitness, tričko pod zadek nebo volné tričko s vlastním nápisem. U každého kousku najdeš tabulku velikostí, která ti s výběrem pomůže. Barvu trička nebo mikiny si nech až na konec

Jestli máš vybrané tričko, ponechej ho v původní barvě nebo v bílé a věnuj se nejprve samotnému nápisu na tričko nebo vlastní fotce. (Pokud potřebuješ z fotky odstranit pozadí, není to problém – uděláme to my.) Pohraj si s druhy písma a barvami nápisu a posouvej svůj obrázek po tričku. Potisknout si můžeš přední i zadní stranu a také rukávy. Až bude všechno, jak má být, vyzkoušej různé barvy trička/mikiny. Máš víc návrhů a nevíš, který si vybrat?

Máš dva vytvořené designy a nevíš, který si vybrat? To se lidem stává poměrně často, ale víme, jak toto dilema vyřešit. Buď si objednej oba kusy (nebo i víc a dostaneš slevu!), nebo udělej screenshoty obou designů vlastního trička nebo mikiny a prostě je nech „odležet“. Až se na svoje návrhy za hodinu podíváš, uvidíš, že ti bude jasné, který design trička s vlastním potiskem je ten pravý.

Co všechno může mít svůj design kromě vlastního trička s potiskem?

Dobře, design svatebních šatů si asi na internetu vytvářet nebudeš, ale pohodovou mikinu nebo dámské tričko s vlastním potiskem zvládneš levou zadní. Pánské polokošile a mikiny s vlastním potiskem jsou výrobky pro chlapy, které si u nás lidi vytváří nejčastěji. Můžeš si klidně vytvořit i vlastní tričko s dlouhým rukávem, pánské nebo dámské sportovní tričko s potiskem, tílko s vlastním nápisem, pánský nebo dámský svetr s potiskem přední i zadní strany a mnohé další kousky.

Zdroj: puppynator.cz

„Chci tričko s vlastním designem, ale nemám inspiraci.“

To se stává. V takovém případě se prostě vrhni na stovky našich předvolených motivů, které jsou navíc pro lepší přehled rozdělené do kategorií. Najdeš tam nápady na vtipný potisk na tričko, rodinná trička, ale taky sportovní motivy, texty na rozlučku se svobodou, trička pro fanoušky apod. Pro tebe je důležité tohle – všechny motivy si můžeš přizpůsobit (barvu, velikost a mnohdy i vlastní nápis na mikinu nebo tričko).

Vlastní potisk na tričko jako dárek

No jasně! Jen si představ, že daruješ tričko svému BFF s vlastní fotkou vašeho společného zážitku nebo tričko s nápisem, kterému rozumíte jen vy dva! Jak rádi říkáváme, originál nemusíš jen nosit, můžeš ho i darovat. Díky tomu, že můžeš mikiny a trička potisknout jakýmkoli obrázkem (samozřejmě doporučujeme dodat obrázek v co nejvyšší kvalitě!), snadno si vyrobíš třeba mikinu s fotkou své oblíbené skupiny nebo dětské tričko se superhrdinou.

Zdroj: puppynator.cz

Opravdu je to tak levné? Kolik stojí tričko s vlastním potiskem?

Opravdu. Nenabízíme ti mizerné výrobky za 5 korun, ale kvalitní textilie, takže nečekej, že za tričko s vlastním potiskem zaplatíš 60 korun. Na druhou stranu budeš mít skutečně originální kousek za zlomek ceny, jakou by po tobě chtěli v obchodě či butiku.

Příklady