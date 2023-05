Od podzimu roku 2021 zhruba do poloviny roku 2022 probíhala na území MAS Vyškovsko, z.s. místní analýza, díky které byly zjišťovány potřeby území jak z hlediska sociálního začleňování jedinců, tak z hlediska prevence sociálního vyloučení.

MAS Vyškovsko, z.s. měla totiž možnost, jakožto žadatel, podat projekt, který bude spolufinancován Evropskou unií a financován z Operačního programu Zaměstnanost plus na podporu těchto oblastí. Díky této analýze tak mohl vzniknout šestiletý Akční plán MAS Vyškovsko, z.s. pro OPZ+, který byl ze strany Řídícího orgánu schválen. Realizaci akčního plánu nyní MAS zajišťuje prostřednictvím nově schváleného tříletého projektu s názvem: Podpora sociálního začleňování na území MAS Vyškovsko, z.s. s registračním číslem CZ.03.02.01/00/22_008/0000061.

Hlavním cílem projektu je psychosociální podpora a podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či osob sociálním vyloučením ohrožených na území MAS Vyškovsko, z.s. Podpora bude směřována pro: osoby ohrožené předlužeností, rodiče, děti a mladé dospělé a seniory prostřednictvím aktivit zaměřených na dluhové poradenství, posilování rodinných a rodičovských kompetencí i mezigeneračních a osvětových aktivit. V rámci aktivit bude kladen důraz na aktivizaci a participaci cílových skupin. Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus. Do projektu je zapojen také partner s finančním příspěvkem, a to IQ Roma servis, z.s. Mezi klíčové aktivity projektu patří:

· Posilování rodinných a rodičovských kompetencí rozvojem komunikačních a psychosociálních dovedností a podpora ohrožených dětí a rodin v nepříznivé sociální situaci;

· Mezigenerační aktivity a osvětové akce;

· Dluhové poradenství.

Podpora je v rámci klíčových aktivit směřována do čtyř svazků obcí: Mikroregion Rakovec, Větrník, Mezihoří, Ivanovická brána a pěti samostatných obcí (Letonice, Bohaté Málkovice, Kozlany, Hoštice-Heroltice, Vyškov).

Klíčové aktivity projektu jsou realizovány od 1. 1. 2023-31. 12. 2025. O pozvánkách i realizovaných aktivitách informujeme na našich webových stránkách nebo na naší FB stránce. V současné době již proběhly pod záštitou projektu mezigenerační aktivity a osvětové akce například v obci Mikroregionu Rakovec – Rousínov; ve Vyškově; v obcích Svazku obcí Větrník: Hlubočany, Rostěnice-Zvonovice i v obci Svazku obcí Mezihoří: Snovídky. Probíhaly různé aktivizační a participativní aktivity, mezigenerační dílny, dny pro rodinu aj. Pozornost dále bude věnována i osvětovým akcím na environmentální témata, témata bezpečnosti (kyberbezpečnost, prevence kriminality, protidrogová prevence aj.). Podpora cílové skupiny tak v území probíhá prostřednictvím odborníků specializovaných na různá témata.

V provozu je také bezplatná dluhová poradna, kterou realizuje výše zmíněný partner projektu, pro každého, kdo se ocitl v obtížné finanční situaci. V rámci této poradny je možné řešit: poradenství a řešení dluhové problematiky, pomoc s vyjednáním splátkového kalendáře, pomoc s jednáním s věřiteli, oddlužení neboli insolvence a právní poradenství v oblasti dluhů a financí. Dluhovou poradnu naleznete na Nám. Československé armády 1/2A ve Vyškově. Otevřeno je každou středu od 9:00-15:00 hod. a čtvrtek od 9:00-14:00 hod. V případě zájmu je možné se obrátit na: jitka.carna@iqrs.cz nebo +420 730 897 729.

V současné době probíhá dále mapování cílových skupin v území, zjišťování jejich potřeb a plánovaní dalších aktivit, aby bylo adekvátně naplněno potřeb cílových skupin v souladu s cílem projektu. Těšíme se na další aktivity, které budeme moci v rámci projektu do území přinést.

Realizační tým projektu

