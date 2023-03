Online prodejce Rohlík nabízí největší výběr masa a ryb pod jednou střechou včetně vlastních značek.

Foto: rohlik.cz

Snili jste o řeznictví, kde najdete nejkvalitnější partie hovězího i vepřového, kuřata z volného výběhu, nejčerstvější ryby, zvěřinu i netradiční typy masa? Na Rohlik.cz tohle vše nakoupíte na jednom místě, navíc základní položky za supermarketové ceny, na které jste zvyklí.

Online prodejce potravin Rohlik.cz přináší každý den široký výběr masa a ryb, který je 4x větší než nabízí běžné kamenné prodejny. Zároveň také podporuje na 10 rodinných farmářů, jejichž lokální výrobky nabízí na svém webu po celý rok. Unikátem je také výběr BIO kousků, celkem jich na Rohlíku najdete 100. Kromě toho má online prodejce koncept vlastního řeznictví, díky kterému může nabídnout skvělou kvalitu masa za ty nejlepší ceny.

Zdroj: rohlik.cz

Všichni řezníci pod jednou střechou

Jen na Rohlíku navíc najdete produkty od dalších vyhlášených řeznictví jako Naše Maso, The Real Meat Society či Maso Klouda, lokální farmáře a chovatele Qualivo nebo bio kuřata Amadori. Nákupu masa online se zákazníci nemusejí obávat, pokud by se stalo, že by dostali kousek, který nebude podle jejich představ, Rohlík ihned a bez řečí vrátí peníze. Také ručí za kvalitu dovezeného nákupu, maso je v neustálém chladu až po dovezení, navíc je u vás doma od dodavatele mnohem rychleji.

Privátní značky za nejlepší ceny

Kromě konceptu nejlepšího řeznictví ve městě má Rohlik.cz v plánu dále podporovat své privátní značky, které nabízí výborný poměr ceny a kvality. Už nyní si zákazníci Rohlíku mohou dopřát například steaky značky Sutcha, které nabízí zákazníkům nejen maso původem ze všech koutů světa, ale i netradiční řezy jako například flank, flat iron, eye round, chuck tender a další. Vybírat také můžete z vlastní značky MASO! nebo Fjoru – v té najdete ty nejčerstvější kousky ryb.

A kdo dbá na to, aby kvůli nákupu masa nemusel říznout do rozpočtu, na Rohlíku najde každý den rovněž kvalitní kousky se zárukou nejlepší ceny. Online obchod totiž kontroluje a srovnává ceny základních položek s konkurencí, takže na Rohlik.cz bez problémů nakoupíte za stejnou nebo nižší cenu běžné partie hovězího, vepřového i kuřecího.

Zdroj: rohlik.cz