Máte ePoukaz? Služba HartmannHome.cz se postará o vše za vás

Od května je u nás možné využívat elektronické poukazy na zdravotnické pomůcky. Je to podobné jako u léků, kde několik let fungují e-recepty. V případě ePoukazů je to ještě lepší: nejen, že už nemusíte papírový poukaz nikam posílat, zdravotní pomůcky si můžete lehce objednat až domů. Umožňuje to služba HartmannHome.cz.

Služba HartmannHome.cz | Foto: HARTMANN – RICO a.s.