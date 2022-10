Energetická krize přináší bezesné noci většině českých domácností. Řada z nich by se přitom mohla zbavit závislosti na plynu během pár týdnů. Zásadní otázka zní: máte komín? Jestli ano, patříte k těm šťastnějším. Můžete začít vytápět dřevem, což vyjde zhruba třikrát levněji než plyn nebo elektřina.

Foto: EPC

Plynem u nás topí skoro polovina domácností, další třetina je připojená na teplárny. Lidé, kteří bydlí v bytových domech a nemají vlastní komín, ani nemůžou topit jinak. Bez komínu si dřevem zkrátka nezatopíte, a tak nezbývá, než volat po zastropování cen, úsporném tarifu nebo jiné pomoci od státu.

Úplně jiná je situace majitelů rodinných domů. Většina z nich má funkční komín, a právě díky tomu jejich závislost na plynu není nutností, ale volbou. Zatímco ještě před rokem se mohl plynový kotel zdát jako jednoduché a levné řešení, dnes je situace úplně jiná. Kdo se plynu může zbavit, ten by to měl udělat co nejrychleji.

„Můj dům, můj hrad – to by mělo platit i s ohledem na vytápění. Není důvod zůstávat závislý na Rusku, případně na pomoci od státu, když nemusím. Každému teď doporučuji dřevní paliva – je to náš, domácí zdroj, a navíc třikrát levnější než plyn,“ uvádí Vladimír Stupavský, předseda národní asociace Česká peleta.

Zdroj: Easypell

Vytápění dřevem třikrát jinak

Dřevem u nás vytápí přes 1,5 milionu domácností a za posledních rok jich výrazně přibylo. „Čeští výrobci kotlů na dřevní paliva zaznamenali v letošním roce obrovský skok v poptávce. V tuto chvíli se čeká na kotel několik týdnů až měsíců napilno mají i topenáři,“ uvádí Stupavský. Nový zdroj tepla se proto vyplatí objednat co nejdříve.

Kdo chce vytápět dřevem, má tři možnosti: klasické palivové dřevo, brikety nebo pelety. Ceny palivového dřeva sice nejsou už tak nízko, jak jsme si zvykli během kůrovcové kalamity, ale pořád jde o nejlevnější způsob vytápění. Úspory jsou tady ovšem vykoupené poměrně náročnou obsluhou – do kotle se musí pravidelně přikládat, popel se musí vynášet a dřevo se musí štípat, skladovat a sušit.

Kdo si chce vytápění trochu ulehčit, může zvolit dřevěné brikety. Jsou to válce nebo hranoly, které se vyrábějí z dřevěných pilin. Mají vyšší hustotu než palivové dřevo, protože se lisují pod obrovským tlakem, takže hoří lépe a déle. Brikety proto nemusíte přikládat tak často. Výhodou je, že jimi zatopíte v kamnech, krbech ale i v běžném kotli na dřevo.

Pelety – topím dřevem, ale bez práce

Do třetice se nabízí ještě další, nejpohodlnější varianta, a to jsou pelety. Také se lisují z pilin, ale mají jiný tvar než brikety: jsou to malinké válečky o průměru 6 mm a délce 3-4 cm. Jsou právě tak velké, aby se mohli dopravovat ze zásobníku do kotle speciální trubicí úplně automaticky, takže můžete kotel ovládat jen přes termostat.

Pelety si vyžádají speciální moderní kotel, který se ovšem sám zapaluje, sám si přikládá palivo a sám se čistí. To znamená, že za ním do kotelny vůbec nemusíte. Stačí pouze vynést popel, kterého však vzniká při spalování pelet jen velmi málo, asi tak 2 kbelíky za rok. Důležité je pohlídat si kvalitu pelet, tedy nakupovat jen pelety s certifikací ENplus, která hlídá obsah popela, ale také výhřevnost, vlhkost a další důležité vlastnosti paliva.

A jak je to s doplňováním paliva? Ideální je propojit kotel s velkým, celosezónním silem, kam se pelety doplňují jen jednou ročně. „To pak objednáte cisternu, která vám pelety nafouká rovnou do skladu. Po Česku už jezdí takových cisteren deset, je to čím dál oblíbenější varianta,“ uvádí Vladimír Stupavský z České pelety. Další možnost je objednat pelety v sáčcích po 15 kg, které dosypáváte do zásobníku jednou týdně.

Zdroj: EPC

Čím dál oblíbenější kombinované kotle

Nejistota na trhu s vytápěním je tak velká, že se řada lidí nemůže rozhodnout, jaké vytápění by bylo nejlepší. Proto roste obliba takzvaných kombinovaných kotlů, které umožňují spalovat více různých druhů paliva. A nejčastější je právě kombinace dřeva a pelet.

„Setkáváme se s tím, že lidé chtějí vytápět dřevem, dokud mají dost sil, ale do budoucna, třeba na důchod, počítají s vytápěním peletami,“ přibližuje Stupavský. Právě pro seniory jsou pelety často jedinou smysluplnou alternativou k plynovému vytápění. Zatímco dřevo nebo uhlí musíte ručně přikládat, peletový kotel topí automaticky.

Zdroj: SFŽP ČR