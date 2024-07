Krtek je častý nezvaný host zahrad. U nás je chráněný, proto pokud se jej chcete zbavit, je nutno jej vypudit.

Foto: pixabay.com

Doporučujeme 2 způsoby:

ATAK Odpuzovač krtků - přírodní repelent ve formě kuliček.

Odpuzuje krtky ze zahrady a zároveň chrání pozemek proti krtincům. Zelené kuličky obsahují přírodní repelentní látku eukalyptový olej.

Zdroj: AgroBio Opava, s.r.o.

Do každého krtince vložíte 2 kuličky (jednu do chodby a jednu do horní části krtince). Zápach se postupně uvolňuje a šíří se do chodeb. Krtci zápach z tohoto prostředku nesnášejí a daří se je trvale odehnat. Používá se na ochranu nezemědělské půdy, jako například okrasné trávníky, sportovní hřiště, golfová hřiště, atd. Pro úspěšné odpuzení krtků je důležitý postup aplikace, který je uvedený na obalu. Účinek trvá minimálně 3 až 6 měsíců.

ATAK Odpuzovač krtků - Geraniol

Jedná se o kapalný odpuzovač krtků s přírodní účinnou látkou Geraniol. Vyhání krtky ze zahrady, sportovních hřišť nebo z rekreačních objektů. Zde kapalinu (bez míchání s vodou) přímo nalijete do otvorů (do chodeb). Poté otvor utěsníte zeminou, aby se aroma šířilo v chodbách krtků. Působí až 3 týdny (dle počasí).

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

