Vše o kojení a o tom, jak se postarat o své miminko po příchodu z porodnice, se dozvědí těhotné ženy na kurzech kojení, které začnou na jaře v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje.

MUDr. Lucie Beránková | Foto: Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Lékařka gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Lucie Beránková bude hovořit o tématech, která vycházejí z její praxe i osobních zkušeností.

„Podobné kurzy jsou pro nastávající maminky důležité. V těhotenské poradně se zabýváme hlavně přípravou na porod a porodem samotným. Po narození dítěte je žena „vhozena do vody a má najednou plavat". Obzvláště pro ženy rodící poprvé je toto změna veliká,“ upozornila MUDr. Lucie Beránková.

„I já po svém prvním porodu jsem si se synem prošla obdobím, kdy jsme se na sebe ladili a kojení nám nešlo úplně hladce. Vyhledala jsem pomoc laktační poradkyně, která pro mě byla důležitá. Své zkušenosti a informace bych ráda nyní předala dál,“ uvedla MUDr. Lucie Beránková, která se nyní účastnila kurzu certifikovaného laktačního poradce v rámci organizace Laktační liga.

MUDr. Lucie BeránkováZdroj: Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Kurzy jsou zdarma a začnou na přelomu dubna a května. Věnovat se budou technikám kojení, zdravému kojení, ale lékařka také upozorní na to, s jakými komplikacemi se žena může setkat, například se záněty prsu. Poradí, jak si v počátečních fázích může žena pomoci doma, a kdy už by měla navštívit lékaře. Na seminářích chce maminky upozornit i na to, že by měly odpočívat a zajistit si péči o sebe.

Zabývat se budou i stravováním při kojení. Je dobré, aby maminka v prvních dnech a týdnech po porodu dávala pozor na to, co jí. Často může její strava způsobovat bolesti bříška u novorozence. „Když se miminko narodí, skrze mateřské mléko ochutnává potraviny. Například když sní maminka čerstvý rohlík nebo vypije kravské mléko a miminko druhý den bolí bříško, má průjem, tak pozná, že je na tyto potraviny citlivé,“ vysvětlila lékařka.

Kurzy jsou vhodné pro prvorodičky anebo pro ženy, které neměly s kojením dobré zkušenosti. Přijít mohou samozřejmě i jejich partneři. „Musíme si uvědomit, že ženy jsou u nás v nemocnici tři až čtyři dny z celého šestinedělí, což je zlomek času a většina maminek za tak krátkou dobu nemá kojení doladěné. Všem říkám, aby se tím nestresovaly, protože mají celých šest neděl na to, aby se s miminkem sžily,“ upozornila lékařka.

Nemocniční pokoj Zdroj: Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje

I v kojení jsou podle ní nové trendy, například se v poslední době rozvolňují pravidla v době kojení. Nemusí se kojit každé dvě až tři hodiny. „Nyní se toto individualizuje, každé dítě je jiné, každá žena originál. Spíš podporujeme ženu v tom, aby se nedržela kritérií, ale zaměřila se na sebe a na miminko, na to, co jim vyhovuje,“ doplnila MUDr. Lucie Beránková.

Pokud jsou maminky vystresované z toho, jak bude miminko prospívat, porodnice jim domů půjčí váhu na vážení novorozence.

Porodnice také pořádá pravidelné předporodní setkání přímo v prostorách porodnice. Maminky si ale mohou před porodem prohlédnout porodnici také skrze virtuální prohlídku zde: https://mpembed.com/show/?m=Aqf7v2szqwc&mpu=1456.