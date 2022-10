Ztráta hlasu, chrapot nebo únava hlasivek jsou nejčastější potíže, které postihují lidský hlas.

Hlas je základní komunikační prostředek a potíže s ním spojené mohou přinést řadu nepříjemností a významně snížit kvalitu života. Lidský hlas vzniká při průchodu vzduchu hlasivkami, dvěma pružnými vazy uloženými v hrtanu.

Co ohrožuje hlasivky

Hlasivky jsou vystaveny řadě vnějších vlivů. Neměly by se přepínat, škodí jim kouření, alkohol i káva. Riziková je pro ně i hlučná společnost, kde jsou vystaveny velikému vypětí. Ohroženy jsou i studeným vzduchem.

Příčiny chrapotu

V zimním období jsou nejčastější příčinou chrapotu onemocnění postihující přímo hlasivky. Často to bývá akutní zánět hrtanu, kdy se zánět dýchacích cest rozšíří z nosu nebo z hltanu na hlasivky, které v důsledku zánětu zbytní. Kromě virové či bakteriální nákazy může chrapot způsobit i chladný vzduch, klimatizace, vzduch znečištěný kouřením, prach či chemikálie.

Když je hlas přetěžován

S chrapotem bývá spojené také přetížení hlasivek v důsledku celodenního mluvení, zpívání či jiného jednorázového hlasového vypětí. Obezřetní by v péči o svůj hlas měli být lidé, kteří ho intenzivně využívají - zpěváci, herci, moderátoři či učitelé. V případě, že chrapot trvá u dospělých déle než 3 týdny a u dětí déle než týden, je potřeba zdravotní stav konzultovat s lékařem. Chronické onemocnění hlasivek totiž může mít za důsledek otoky hlasivek, polypy na hlasivkách nebo např. tzv. zpěvácké uzlíky.

Jak předejít chrapotu a oslabení hlasivek

Pokud cítíte, že s hlasem není něco v pořádku, dodržujte následující zásady:

Pravidla hlasové hygieny – vyvarujte se hlasovým náporům a dodržujte správnou hlasovou techniku při mluvení či zpěvu

– vyvarujte se hlasovým náporům a dodržujte správnou hlasovou techniku při mluvení či zpěvu Omezit kouření

Zvlhčovat vzduchu v místnosti

Vyhýbat se velkým výkyvům teplot a vlhkosti vzduchu

Dbát na dostatečný přísun tekutin

Zajistit dostatečný přísun vitamínů

Zdroj: BOIRON

